ФРГ и еще четыре страны еврозоны ждут сокращения ВВП по итогам года

В странах балканской части еврозоны снижение ВВП также пока не прогнозируется. Для традиционно проблемной Греции прогноз по ВВП менялся с начала года в сторону понижения, но в итоге экономика страны должна продемонстрировать рост. Так, в конце сентября фискальный совет Греции заявил о пересмотре прогноза в сторону роста на 2,2% против планировавшихся 2,9% в январе и 2,5% в апреле, ссылаясь, что характерно, на стагнацию в еврозоне. Для Хорватии в мае ЕК видела «крепкий» рост ВВП по итогам года на 3,3% на фоне роста потребления, реальной занятости и зарплат. Национальный банк Хорватии (HNB) в сентябре скорректировал эту оценку в сторону понижения до 3,1%. Словения, согласно сентябрьскому прогнозу своего государственного исследовательского института UMAR, покажет рост ВВП по итогам года на 1,5%.