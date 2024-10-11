ФРГ и еще четыре страны еврозоны ждут сокращения ВВП по итогам года

ФРГ и еще четыре страны еврозоны ждут сокращения ВВП по итогам годаВ остальной части ЕС, использующей евро, – неравномерный рост
Германия по итогам 2024 г. станет одной из двух стран еврозоны (части ЕС, где евро используется как валюта) и единственной страной G7, где по итогам 2024 г. сократится ВВП. Согласно заявлению министра экономики ФРГ Роберта Хабека от 9 октября, спад составит 0,2%.
Немецкая экономика, которую называют «локомотивом Еврозоны», сокращается второй год подряд – в 2023 г. спад был 0,3%. Еще в апреле этого года прогноз Международного валютного фонда (МВФ) показывал, что Германия продемонстрирует как минимум «слабейший» рост среди G7 в 0,2%. А уже в июле МВФ полагал, что ФРГ будет «единственной» страной в «семерке», которая продемонстрирует спад на 0,3%, что почти совпало с актуальной октябрьской оценкой немецких властей.
Ежеквартальная динамика по ВВП также не демонстрировала позитивных тенденций. Согласно опубликованным 26 августа оценкам, немецкий ВВП в III квартале сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и вырос на 0,3% по сравнению с тем же кварталом годом ранее. Во II квартале немецкий ВВП снизился к I кварталу также на 0,1% и на столько же – к тому же периоду 2023 г. А в I квартале вырос к последнему кварталу 2023 г. на 0,2%, упав на 0,9% к аналогичному периоду годом ранее.
Крупнейшей экономике европейского региона, Германии, пока не удается вернуться к устойчивому росту, констатирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, основные проблемы сохраняются в производственном секторе Германии: индекс деловой активности в нем (PMI Manufacturing) упал в сентябре до 40,6, самого низкого показателя за год, а новые заказы резко сократились по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, индикатор делового климата (IFO) в Германии упал в сентябре 2024 г. до самого низкого уровня с января – 85,4, что ниже консенсус-прогноза. Снижение IFO продолжается уже четыре месяца.
Беленькая замечает, что опрошенные представители немецкого бизнеса жаловались на неопределенность рынка и нежелание инвестировать. «В сфере услуг показатель пока еще находится в зоне роста, но в сентябре он был минимальным с марта», – напоминает эксперт. В то же время есть и позитивные тенденции, дающие надежду на возобновление роста, отмечает Беленькая: в августе 2024 г в сравнении с июлем промышленное производство в Германии выросло на 2,9%. Отскок был в основном обусловлен резким восстановлением в автомобильной промышленности (+19,3% против -8,2% в июле). «Но с учетом пессимистичных оперативных данных за более поздние периоды пока преобладает негативный тренд», – отмечает она.
Беленькая считает, что проблемой немецкой промышленности остаются высокие цены на электроэнергию из-за энергокризиса 2022 г. и сокращение дешевых поставок трубопроводного газа из России с вынужденным переключением на более дорогой СПГ. Кроме того, продолжает эксперт, промышленность Германии испытывает острую конкуренцию со стороны США и Китая и есть опасения в отношении последствий начинающейся торговой войны с последним.
Еще трое падают
Кроме ФРГ сокращение ВВП прогнозируется в соседней Австрии – согласно расчетам венского института IHS, опубликованным 4 октября, австрийская экономика на фоне рецессии в промышленности и падения спроса сократится на 0,6% по итогам года. Но в 2025 г. уже прогнозируется восстановительный рост на 0,8%.
Финляндия – третья из стран еврозоны, в которой прогнозируется сокращение ВВП в 2024 г., причем по июльской оценке местного регулятора – на 0,5%. Самая крупная «просадка» ожидается у Эстонии – по оценке Еврокомиссии она составит 3%.
Остальные медленно растут
Во второй после немецкой экономике ЕС – французской – ожидается, согласно июльскому прогнозу МВФ, рост по итогам 2024 г. на 0,9% и на 1,3% по итогам 2025 г.
ВВП Бельгии, по опубликованным в конце сентября расчетам ОЭСР, вырастет на 1,1% по итогам этого года и на 1,4% в 2025 г.
В Нидерландах ЕК в мае ожидала рост по итогам года на 0,8%, национальный регулятор DNB оценивал его в 0,5%. В прибалтийской Латвии ЕК ждет роста на 1,7%, в Литве – на 2%. В центральноевропейской Словакии рост ВВП ожидается на уровне 2,2% .
В южной части еврозоны также пока прогнозируется хотя местами и слабый, но рост. Так, ВВП Италии, согласно июльскому прогнозу национального финансового регулятора, по итогам года вырастет на 0,6% (майский прогноз ЕК давал цифру в 0,9%).
Майский прогноз ЕК для Испании пророчил рост ее ВВП в этом году на 2,1% при замедлении до 1,9% в следующем. Июльский прогноз по Испании BDVA Research давал более оптимистичную цифру за 2024 г. – 2,5% и предсказывал 2,1% роста в 2025 г. Для соседней Португалии BDVA Research в июне прогнозировал рост в 2,2% и в 2024-м, и в 2025 г.
В странах балканской части еврозоны снижение ВВП также пока не прогнозируется. Для традиционно проблемной Греции прогноз по ВВП менялся с начала года в сторону понижения, но в итоге экономика страны должна продемонстрировать рост. Так, в конце сентября фискальный совет Греции заявил о пересмотре прогноза в сторону роста на 2,2% против планировавшихся 2,9% в январе и 2,5% в апреле, ссылаясь, что характерно, на стагнацию в еврозоне. Для Хорватии в мае ЕК видела «крепкий» рост ВВП по итогам года на 3,3% на фоне роста потребления, реальной занятости и зарплат. Национальный банк Хорватии (HNB) в сентябре скорректировал эту оценку в сторону понижения до 3,1%. Словения, согласно сентябрьскому прогнозу своего государственного исследовательского института UMAR, покажет рост ВВП по итогам года на 1,5%.
Что это значит и что будет делать Брюссель
Несмотря на то что в целом рост экономики в еврозоне сохраняется, он остается слабым и неравномерным, констатирует Ольга Беленькая. Так, третья оценка роста ВВП еврозоны за II квартал пересмотрена с 0,3 до 0,2% по отношению к предыдущей оценке, и этот рост будет ниже показателя I квартала, за который ВВП еврозоны вырос на 0,3%. По сравнению же со II кварталом 2023 г. рост составил 0,6%.
Основной положительный вклад в рост ВВП еврозоны во II квартале 2024 г., по мнению Беленькой, внесли чистый экспорт и расходы госсектора, в то время как вклад конечных расходов домохозяйств на потребление был околонулевым, а вклад инвестиций в основной капитал – отрицательным. В сентябре ЕЦБ пересмотрел прогноз роста экономики еврозоны на 2024–2026 гг. в сторону снижения и предупредил, что понижательные риски преобладают.
ВВП зоны евро сейчас «вытягивают» услуги, а промышленное производство, как и в ФРГ, в основном пострадало из-за роста цен на газ, инфляции, программ сокращения энергопотребления, высоких процентных ставок и конкуренции с иностранными производителями, добавляет ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Ирина Ипатова.
В этом году ЕЦБ ожидает рост экономики еврозоны на 0,8% с ускорением до 1,3% в 2025 г. по мере того, как замедление инфляции будет приводить к увеличению реальных доходов потребителей. По мнению Ипатовой, европейские и национальные регуляторы, очевидно, будут снижать ставки. С тем, что монетарная политика ЕЦБ будет становиться менее жесткой, согласна и Беленькая.
«Ради преодоления угрозы рецессии и ради восстановления роста ЕС будет дальше работать над стабилизацией на рынке газа, обеспечения энергетической безопасности, в том числе за счет диверсификации поставщиков СПГ и развития ВИЭ», – заключает Ипатова.