Почему Байден вновь призвал к переговорам с Россией и КНР по ядерному оружию

Почему Байден вновь призвал к переговорам с Россией и КНР по ядерному оружиюДо конца конфликта на Украине и заполнения арсеналов Китая они маловероятны
Переговоры России с США о сокращении ядерных вооружений в условиях войны, которая ведется против Москвы с прямым вовлечением трех западных ядерных держав, включая Францию и Великобританию, «абсолютно невозможны». Об этом днем 14 октября в ответ на поступившее накануне предложение о таких переговорах от президента США Джо Байдена заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Наш президент уже об этом говорил. Россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя откладывать в долгий ящик. Но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе с учетом нынешнего положения дел», – сказал Песков.
В ночь на 14 октября Белый дом опубликовал заявление президента США в связи с получением Нобелевской премии мира выступающей за ядерное разоружение японской НКО Nihon Hidankyo. Байден подчеркнул, что мировое сообщество должно «продолжать двигаться к тому дню, когда сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия». Согласно этому заявлению, США «готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу».
В конце февраля 2024 г. Путин заметил, что переговоры с США о стратегической стабильности невозможны без обсуждения других аспектов в условиях, когда Вашингтон уверен в необходимости нанести стратегическое поражение Москве на Украине. Путин заявил, что США готовы вести диалог лишь по удобным для себя темам. Так он ответил на новости о поручении Байдена начать «прямое дипломатическое взаимодействие» с Москвой в связи с якобы начавшейся разработкой ею противоспутникового ядерного оружия.
В конце февраля 2023 г. Россия приостановила выполнение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США. Президент обосновал решение Москвы демонстративным «ультиматумом» НАТО о возвращении к требованиям договора и допуске инспекций после ударов ВСУ по базам стратегической авиации России в 2022 г.
Лейтмотив политики США – достичь количественных ограничений российских и китайских ядерных арсеналов, не ставя себя в уязвимое положение при угрозе гонки вооружений, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Пока эта гонка еще не началась, продолжает эксперт, но условия для нее складываются под влиянием американцев. «В экспертных кругах США активно идут дискуссии о наращивании ядерного потенциала со ссылкой на рост китайских арсеналов и возможную координацию России, Китая и КНДР. Отсюда и призывы Байдена», – объяснил эксперт. Белый дом, отмечает Стефанович, хочет добиться большей прозрачности, но на своих условиях.
Стратегические планы США
Под предлогом ответа на угрозы со стороны РФ и КНР старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди в июне заявил, что Вашингтону, возможно, придется развернуть больше стратегических вооружений. В феврале 2024 г. США произвели первую опытную партию модифицированных ядерных боеголовок W87-1 для перспективной межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel. Последняя разрабатывается для замены стоящей на вооружении с 1970-х гг. LGM-30G Minuteman III. В марте Newsweek сообщал о намерении США капитально обновить стратегические ракеты и шахты для них в ближайшие 10 лет, обеспечив боеспособность этого компонента до 2075 г.
Призывы к контролю за ядерными вооружениями – традиционная риторика американских демократов, говорит военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. По его словам, это рассчитано и на внутреннюю аудиторию на фоне президентской кампании вице-президента Камалы Харрис против кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Трамп не раз критиковал действующую администрацию за некомпетентную внешнюю политику, повышающую, по его мнению, угрозу ядерной войны. «До прихода в Белый дом Байден активно занимался этой повесткой с представителями «ядерной пятерки» (кроме США это Россия, Китай, Великобритания и Франция). Он лишний раз решил напомнить об этой роли и своей компетенции», – добавил эксперт.
Реакция Китая на предложение Байдена пока не последовала. По данным The New York Times, американский президент еще в марте тайно обновил секретный стратегический ядерный план (Nuclear Employment Guidance), где теперь якобы впервые говорится о сдерживании Китая. Согласно июньскому докладу SIPRI, Пекин нарастил ядерные силы с 410 боеголовок в 2023 г. до 500 в 2024 г. В 2023 г. Пентагон в докладе, переданном в конгресс, оценивал число боеголовок у КНР к 2030 г. в 1000 единиц. На январь 2023 г., по оценке SIPRI, у России было 4500, у США – 3700 боеголовок.
По мнению Стефановича, Китай не заинтересован в переговорах: он не раз прерывал консультации из-за поставок оружия США на Тайвань, как, например, в июле 2024 г. Вероятно, Пекин будет готов вести с Вашингтоном лишь обсуждения ядерных доктрин, полагает эксперт.
Россия и Китай не заинтересованы сокращать ядерные арсеналы: с падением их роли растет преимущество США в конвенциональном оружии, продолжает Ермаков. «Теоретически Пекин может начать переговоры о стратегической безопасности, будучи уверен в своих ядерных силах, накопив арсеналы. А российская сторона – в случае окончания украинского конфликта», – заключил эксперт.