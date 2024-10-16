Почему Байден вновь призвал к переговорам с Россией и КНР по ядерному оружию

Призывы к контролю за ядерными вооружениями – традиционная риторика американских демократов, говорит военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. По его словам, это рассчитано и на внутреннюю аудиторию на фоне президентской кампании вице-президента Камалы Харрис против кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Трамп не раз критиковал действующую администрацию за некомпетентную внешнюю политику, повышающую, по его мнению, угрозу ядерной войны. «До прихода в Белый дом Байден активно занимался этой повесткой с представителями «ядерной пятерки» (кроме США это Россия, Китай, Великобритания и Франция). Он лишний раз решил напомнить об этой роли и своей компетенции», – добавил эксперт.