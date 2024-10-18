Первый за 40 лет госвизит президента США в ФРГ обойдется без «Рамштайна»Обсуждение поставок оружия Украине пройдет на телеконференции
Последняя поездка президента США Джо Байдена в Европу все-таки начинается 17 октября в форме государственного визита в Германию. Это первый госвизит президента США в ФРГ с момента объединения Германии. Байден добрался в ФРГ не с первой попытки, ранее в этой стране планировалось 12 октября устроить очередное мероприятие лидеров стран НАТО и ее партнеров на базе «Рамштайн» – заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине (действует с апреля 2022 г., насчитывает порядка 50 стран). Но Байден отменил свою поездку из-за урагана «Милтон», а встреча в формате «Рамштайн» пройдет теперь только в ноябре и по видеоконференцсвязи.
Байден планирует встретиться в Берлине с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером «для дальнейшего укрепления тесных связей между США и Германией» и обсуждения координации действий по Украине и на Ближнем Востоке. CNN со ссылкой на западных чиновников 15 октября сообщал, что помимо Шольца Байден планирует также встретиться в Германии с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Байден получит из рук Штайнмайера высшую награду страны – Большой крест особой степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германией». О возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским при этом ничего не говорится. Накануне, 16 октября, Байден поговорил с ним по телефону и объявил о выделении очередного пакета помощи на сумму $425 млн.
Зеленский 17 октября провел в Брюсселе, где он выступал с презентацией своего «плана победы» на саммите ЕС. Ярче всего в его выступлении в Брюсселе прозвучал пересказ разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом в ходе их встречи 27 сентября в Нью-Йорке. «Я ему сказал: «У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, мы не знаем на сегодняшний день действенных альянсов». По его словам, Трамп «услышал» эти аргументы украинской стороны и счел их справедливыми. Позже источник немецкой газеты Bild привел слова украинского чиновника, что, «если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу».
Визит Байдена в Германию вызван желанием американского президента возложить на Германию помощь Украине, считает главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, Байден хочет превратить ФРГ в своеобразную «резервную площадку», которая бы подпитывала гуманитарную и военную помощь Киеву. Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают, что промышленно развитая ФРГ сможет подключить свою экономику к развитию на Украине собственного военного производства. Как отмечает Васильев, такие надежды американцев объясняются «податливостью» Шольца и идеологической близостью демпартии США и правящей в Германии коалиции в составе социал-демократов, «Зеленых» и либералов. «Германия занимает холопскую позицию. Шольц проглотил все, что предопределили ему США», – говорит Васильев. При этом от встречи в формате «Рамштайн» Байден решил отказаться, так как США сейчас «не до Украины», а помощь ей вызывает раздражение внутри самой Америки накануне выборов, полагает Васильев.
Вашингтону и Берлину сейчас необходимо сверить часы в условиях, когда продолжается отступление украинских войск на фронте, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, США с самого начала конфликта в феврале 2022 г. старались переложить ношу обеспечения Киева на ФРГ. Объясняется это тем, что у американских политиков есть запрос на перебалансировку сил по помощи Украине. Как отмечает Соколов, обсуждению на встрече с Байденом подлежит и требование украинской стороны разрешить бить дальнобойным западным оружием по территории России. Заявления же президента Украины о необходимости получить ядерное оружие не стоит воспринимать всерьез, полагает Соколов. По его мнению, подобная риторика – это еще одна попытка Киева надавить на своих западных партнеров за счет резонансных высказываний и громких требований. Успехи такого нажима пока оставляют желать лучшего: к коррекции западного курса относительно конфликта это не привело, резюмирует Соколов.