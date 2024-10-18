Первый за 40 лет госвизит президента США в ФРГ обойдется без «Рамштайна»

Зеленский 17 октября провел в Брюсселе, где он выступал с презентацией своего «плана победы» на саммите ЕС. Ярче всего в его выступлении в Брюсселе прозвучал пересказ разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом в ходе их встречи 27 сентября в Нью-Йорке. «Я ему сказал: «У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, мы не знаем на сегодняшний день действенных альянсов». По его словам, Трамп «услышал» эти аргументы украинской стороны и счел их справедливыми. Позже источник немецкой газеты Bild привел слова украинского чиновника, что, «если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу».