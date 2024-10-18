Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Зеленский рассказал о сценариях развития событий на Украине после выборов в США

Ведомости

На Украине возможны три сценария развития событий после выборов президента США в ноябре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times (FT).

Зеленский признал, что исход президентских выборов в США в следующем месяце имеет решающее значение для будущего его страны и ее амбиций по вступлению в НАТО. Вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что в будущем рассмотрит вопрос о членстве в НАТО, а бывший президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал военную помощь США Киеву и заявил, что урегулирует конфликт, как только будет избран.

«Я не знаю, что нам предложат после выборов в США. Мы видим три разных варианта развития событий», – сказал Зеленский.

Один из них – дальнейшая поддержка Украины, но при этом союзники будут «опасаться некоторых рисков». В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, Зеленский видит два других пути.

«Будут ли они [варианты развития событий] более позитивными? Или менее позитивными? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для наших людей», – сказал Зеленский, не раскрывая сути двух последних вариантов.

В том же интервью Зеленский заявил, что официальное приглашение вступить в НАТО – «единственный способ», которым Украина может пережить продолжающийся конфликт. Украинский лидер подчеркнул, что присоединение Украины к возглавляемому США военному альянсу – первый из пяти шагов его «плана победы» – необходимо для начала переговоров с Россией.

Издание напомнило, что все члены НАТО согласились с тем, что Украина находится на «необратимом пути» к членству в альянсе, при этом США и Германия выступили против официального приглашения Киева, опасаясь эскалации конфликта. Источники FT из числа официальных лиц предполагают, что вступление в НАТО хотят использовать в качестве «разменной монеты» в переговорах с Москвой.

16 октября Зеленский огласил в Верховной раде некоторые пункты «плана победы». По словам украинского лидера, документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана – продолжение операций в России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «план победы» Зеленского на самом деле является планом Соединенных Штатов воевать с Россией чужими руками.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных