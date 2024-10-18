Зеленский рассказал о сценариях развития событий на Украине после выборов в США
На Украине возможны три сценария развития событий после выборов президента США в ноябре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times (FT).
Зеленский признал, что исход президентских выборов в США в следующем месяце имеет решающее значение для будущего его страны и ее амбиций по вступлению в НАТО. Вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что в будущем рассмотрит вопрос о членстве в НАТО, а бывший президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал военную помощь США Киеву и заявил, что урегулирует конфликт, как только будет избран.
«Я не знаю, что нам предложат после выборов в США. Мы видим три разных варианта развития событий», – сказал Зеленский.
Один из них – дальнейшая поддержка Украины, но при этом союзники будут «опасаться некоторых рисков». В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, Зеленский видит два других пути.
«Будут ли они [варианты развития событий] более позитивными? Или менее позитивными? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для наших людей», – сказал Зеленский, не раскрывая сути двух последних вариантов.
В том же интервью Зеленский заявил, что официальное приглашение вступить в НАТО – «единственный способ», которым Украина может пережить продолжающийся конфликт. Украинский лидер подчеркнул, что присоединение Украины к возглавляемому США военному альянсу – первый из пяти шагов его «плана победы» – необходимо для начала переговоров с Россией.
Издание напомнило, что все члены НАТО согласились с тем, что Украина находится на «необратимом пути» к членству в альянсе, при этом США и Германия выступили против официального приглашения Киева, опасаясь эскалации конфликта. Источники FT из числа официальных лиц предполагают, что вступление в НАТО хотят использовать в качестве «разменной монеты» в переговорах с Москвой.
16 октября Зеленский огласил в Верховной раде некоторые пункты «плана победы». По словам украинского лидера, документ позволит завершить вооруженный конфликт «не позднее 2025 г.». Среди пунктов плана – продолжение операций в России и снятие ограничений на удары по ее территории, усиление санкций против РФ, размещение на Украине «неядерного сдерживающего пакета» и др. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «план победы» Зеленского на самом деле является планом Соединенных Штатов воевать с Россией чужими руками.