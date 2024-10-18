Зеленский рассказал о сценариях развития событий на Украине после выборов в США

Зеленский признал, что исход президентских выборов в США в следующем месяце имеет решающее значение для будущего его страны и ее амбиций по вступлению в НАТО. Вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что в будущем рассмотрит вопрос о членстве в НАТО, а бывший президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал военную помощь США Киеву и заявил, что урегулирует конфликт, как только будет избран.