В США умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен

Министерство юстиции Турции семь раз официально запрашивало экстрадицию Гюлена в связи с 27 различными обвинениями. Ему, в частности, вменяли попытку отменить конституционный строй, создание вооруженной террористической организации и управление ею, попытку свергнуть правительство Турции и помешать ему выполнять свои обязанности. Гюлена судили как «обвиняемого номер один» по 45 делам, говорится в публикации Haberturk.