В США умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен

В США умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции ГюленС октября 2015 года он находился в списке «самых разыскиваемых террористов» МВД Турции
В США в возрасте 83 лет умер проповедник Фетхуллах Гюлен, глава движения «Хизмет», сообщает CNN Turk. Его обвиняли в попытке государственного переворота в Турции.
В публикации говорится, что состояние здоровья Гюлена было сложным: у него была почечная недостаточность и диабет, а также деменция.
Haberturk отмечает, что турецкие власти обвиняли Гюлена в попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 г. С 28 октября 2015 г. он находится в красной категории списка «самых разыскиваемых террористов», который опубликовало МВД Турции.
Министерство юстиции Турции семь раз официально запрашивало экстрадицию Гюлена в связи с 27 различными обвинениями. Ему, в частности, вменяли попытку отменить конституционный строй, создание вооруженной террористической организации и управление ею, попытку свергнуть правительство Турции и помешать ему выполнять свои обязанности. Гюлена судили как «обвиняемого номер один» по 45 делам, говорится в публикации Haberturk.
Гюлен проживал в США с 1999 г. Движение «Хизмет», основателем которого он является, включает в себя благотворительные организации, медиа-компании, образовательные учреждения и др. Гюлен отрицал свою причастность к попытке госпереворота в 2016 г.