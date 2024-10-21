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В США умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Гюлен

С октября 2015 года он находился в списке «самых разыскиваемых террористов» МВД Турции
Ведомости

В США в возрасте 83 лет умер проповедник Фетхуллах Гюлен, глава движения «Хизмет», сообщает CNN Turk. Его обвиняли в попытке государственного переворота в Турции.

В публикации говорится, что состояние здоровья Гюлена было сложным: у него была почечная недостаточность и диабет, а также деменция.

Haberturk отмечает, что турецкие власти обвиняли Гюлена в попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 г. С 28 октября 2015 г. он находится в красной категории списка «самых разыскиваемых террористов», который опубликовало МВД Турции.

Министерство юстиции Турции семь раз официально запрашивало экстрадицию Гюлена в связи с 27 различными обвинениями. Ему, в частности, вменяли попытку отменить конституционный строй, создание вооруженной террористической организации и управление ею, попытку свергнуть правительство Турции и помешать ему выполнять свои обязанности. Гюлена судили как «обвиняемого номер один» по 45 делам, говорится в публикации Haberturk.

Гюлен проживал в США с 1999 г. Движение «Хизмет», основателем которого он является, включает в себя благотворительные организации, медиа-компании, образовательные учреждения и др. Гюлен отрицал свою причастность к попытке госпереворота в 2016 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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