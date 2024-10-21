МИД попросил дружественные страны не поддерживать план Зеленского

Ранее «Ведомости» сообщали о выступлении Зеленского 16 октября в Верховной раде, где он впервые публично представил свой «план победы» из пяти пунктов. Документ содержит требования пригласить Украину в НАТО до конца конфликта, разместить на ее территории «неядерный пакет сдерживания» Москвы, заменить войска США в Европе украинскими, продолжить помогать Киеву и сбивать российские ракеты над украинской территорией, а также разрабатывать критические минеральные ресурсы страны, чтобы они не усилили Россию и Китай. По мнению президента Украины, Россия должна навсегда утратить контроль над Киевом. И это станет гарантией жизни и спокойствия для Европы.