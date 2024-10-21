МИД попросил дружественные страны не поддерживать план Зеленского
План президента Украины Владимира Зеленского об урегулировании конфликта является ультимативным. Москва обращается к своим друзьям и партнерам с просьбой отказаться от поддержки «плана победы», «формулы мира» и «саммита мира», которые Киев навязывает, в том числе, дружественным странам России методами обмана и давления, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук «РИА Новости».
«В "плане победы" Зеленского нет ни плана, ни победы. В его "формуле мира" не было ни мира, ни формулы, а в "саммите мира" в Бюргенштоке – ни мира, ни саммита», – добавил он.
Дипломат подчеркнул, что сам факт появления «плана победы» аннулирует заявления Украины о стремлении к миру, поскольку его суть заключается в максимальной эскалации конфликта.
Представитель МИДа также добавил, что результаты президентских выборов в США не смогут существенно повлиять на ход спецоперации. Вероятность завершения боевых действий в 2025 г., по его словам, зависит исключительно от достижения поставленных целей в ходе военной операции.
Ранее «Ведомости» сообщали о выступлении Зеленского 16 октября в Верховной раде, где он впервые публично представил свой «план победы» из пяти пунктов. Документ содержит требования пригласить Украину в НАТО до конца конфликта, разместить на ее территории «неядерный пакет сдерживания» Москвы, заменить войска США в Европе украинскими, продолжить помогать Киеву и сбивать российские ракеты над украинской территорией, а также разрабатывать критические минеральные ресурсы страны, чтобы они не усилили Россию и Китай. По мнению президента Украины, Россия должна навсегда утратить контроль над Киевом. И это станет гарантией жизни и спокойствия для Европы.