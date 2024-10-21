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МИД попросил дружественные страны не поддерживать план Зеленского

Ведомости

План президента Украины Владимира Зеленского об урегулировании конфликта является ультимативным. Москва обращается к своим друзьям и партнерам с просьбой отказаться от поддержки «плана победы», «формулы мира» и «саммита мира», которые Киев навязывает, в том числе, дружественным странам России методами обмана и давления, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук «РИА Новости».

«В "плане победы" Зеленского нет ни плана, ни победы. В его "формуле мира" не было ни мира, ни формулы, а в "саммите мира" в Бюргенштоке – ни мира, ни саммита», – добавил он.

Дипломат подчеркнул, что сам факт появления «плана победы» аннулирует заявления Украины о стремлении к миру, поскольку его суть заключается в максимальной эскалации конфликта.

Представитель МИДа также добавил, что результаты президентских выборов в США не смогут существенно повлиять на ход спецоперации. Вероятность завершения боевых действий в 2025 г., по его словам, зависит исключительно от достижения поставленных целей в ходе военной операции.

Ранее «Ведомости» сообщали о выступлении Зеленского 16 октября в Верховной раде, где он впервые публично представил свой «план победы» из пяти пунктов. Документ содержит требования пригласить Украину в НАТО до конца конфликта, разместить на ее территории «неядерный пакет сдерживания» Москвы, заменить войска США в Европе украинскими, продолжить помогать Киеву и сбивать российские ракеты над украинской территорией, а также разрабатывать критические минеральные ресурсы страны, чтобы они не усилили Россию и Китай. По мнению президента Украины, Россия должна навсегда утратить контроль над Киевом. И это станет гарантией жизни и спокойствия для Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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