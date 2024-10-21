Второй тур президентских выборов в Молдавии состоится 3 ноября
Второй тур президентских выборов в Молдавии состоится 3 ноября, об этом сообщила глава ЦИК страны Анжелика Караман, передает Point.md.
После обработки 98,51% бюллетеней на первом этапе голосования лидирует действующий президент Майя Санду, получившая 42,07% голосов, на втором месте оказался кандидат от пророссийской партии социалистов Александр Стояногло – 26,27%. Третье место занял бизнесмен и кандидат от партии «Наша Партия» Ренато Усатый – 13,72%. Четвертое место получила экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах. На пятом – председатель «Платформы Молдова» Виктория Шторм – 4,50%.
Предварительная информация, по словам Караман, свидетельствует, что ни за одного из 11 кандидатов не проголосовало более 50% избирателей. Во второй тур выходят Майя Санду и Александр Стояногло.
Санду занимает пост президента с 2020 г., политик основала партию «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate – PAS). Она поддерживает евроинтеграцию, при ней в 2022 г. Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС.
Стояногло ранее занимал должность генерального прокурора. Он был назначен на этот пост предшественником Санду – Игорем Додоном. Действующий президент уволила Стояногло за неудовлетворительную, по ее мнению, работу. Стояногло называет себя сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию», с которым «надо дружить».
Итоговая явка на выборах составила 51,67%, заявила глава ЦИК.