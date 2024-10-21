Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Второй тур президентских выборов в Молдавии состоится 3 ноября

Ведомости

Второй тур президентских выборов в Молдавии состоится 3 ноября, об этом сообщила глава ЦИК страны Анжелика Караман, передает Point.md.

После обработки 98,51% бюллетеней на первом этапе голосования лидирует действующий президент Майя Санду, получившая 42,07% голосов, на втором месте оказался кандидат от пророссийской партии социалистов Александр Стояногло – 26,27%. Третье место занял бизнесмен и кандидат от партии «Наша Партия» Ренато Усатый – 13,72%. Четвертое место получила экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах. На пятом – председатель «Платформы Молдова» Виктория Шторм – 4,50%.

Предварительная информация, по словам Караман, свидетельствует, что ни за одного из 11 кандидатов не проголосовало более 50% избирателей. Во второй тур выходят Майя Санду и Александр Стояногло.

Санду занимает пост президента с 2020 г., политик основала партию «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate – PAS). Она поддерживает евроинтеграцию, при ней в 2022 г. Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС.

Стояногло ранее занимал должность генерального прокурора. Он был назначен на этот пост предшественником Санду – Игорем Додоном. Действующий президент уволила Стояногло за неудовлетворительную, по ее мнению, работу. Стояногло называет себя сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию», с которым «надо дружить».

Итоговая явка на выборах составила 51,67%, заявила глава ЦИК.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных