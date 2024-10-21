ЦИК: большинство граждан Молдавии проголосовало за евроинтеграцию

Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила официальные предварительные результаты референдума о евроинтеграции и президентских выборов. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – «против». На президентских выборах будет организован второй тур. Об этом сообщает портал Unimedia со ссылкой на заявление ЦИК.