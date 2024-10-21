ЦИК: большинство граждан Молдавии проголосовало за евроинтеграцию

ЦИК: большинство граждан Молдавии проголосовало за евроинтеграциюВступление в ЕС поддерживают в девяти из 36 регионов страны
Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила официальные предварительные результаты референдума о евроинтеграции и президентских выборов. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали «за» присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – «против». На президентских выборах будет организован второй тур. Об этом сообщает портал Unimedia со ссылкой на заявление ЦИК.
По данным ЦИК, обработано 99,05% протоколов.
По данным сайта молдавского ЦИКа, евроинтеграцию поддерживают в девяти из 36 регионов страны, включая Кишинев, куда поступают данные с избирательных участков за пределами Молдавии. Против вступления в ЕС в частности выступили Гагаузия, Бельцы и Приднестровье.
20 октября в Молдавии прошли выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%.
За действующего президента Майю Санду, по предварительным результатам, проголосовало 42,2%. На втором месте находится кандидат от оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Александр Стояногло с 26,16% голосов.
По данным ЦИКа, избиратели могли проголосовать на 2219 избирательных участках, из них 1988 были открыты на территории страны. За пределами Молдавии в 37 государствах открылся 231 участок. В общей сложности в избирательные списки включены более 2,7 млн человек.