Додон назвал «чудовищными» нарушения на выборах в Молдавии

«Вместо 29 участков, которые ЦИК планировал открыть в России для 400 000 проживающих там молдавских граждан, по настоянию МИД республики открывается всего два и выделяется всего 10 000 бюллетеней», – сказал он. По словам Додона, внешнеполитическое ведомство Молдавии и премьер-министр Дорин Речан «цинично перекладывают свою вину» на якобы массовый подвоз избирателей.