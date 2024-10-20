Додон назвал «чудовищными» нарушения на выборах в Молдавии
Власти Молдавии допускают «чудовищные нарушения» во время выборов, которые проходят 20 октября. Об этом в разговоре с ТАСС заявил экс-президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон, комментируя большие очереди избирателей на участках в Москве.
«Вместо 29 участков, которые ЦИК планировал открыть в России для 400 000 проживающих там молдавских граждан, по настоянию МИД республики открывается всего два и выделяется всего 10 000 бюллетеней», – сказал он. По словам Додона, внешнеполитическое ведомство Молдавии и премьер-министр Дорин Речан «цинично перекладывают свою вину» на якобы массовый подвоз избирателей.
Додон добавил, что наблюдателей, которые представляют оппозиционные партии, не пускают на участки в некоторых западных странах после того, как они зафиксировали подвоз избирателей, агитацию и другие противоправные действия. Он утверждает, что за первую половину дня наблюдатели получили свыше 600 сигналов о нарушениях.
20 октября в Молдавии проходят выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%.
Министерство иностранных дел Молдавии утверждает, что скопление людей на открытых избирательных участках в России было создано «искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс». Там также заявили, что Молдавия ранее предупредила российские власти о попытках «некоторых структур» организованно привезти избирателей в отделения посольства республики в Москве.