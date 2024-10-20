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Додон назвал «чудовищными» нарушения на выборах в Молдавии

Ведомости

Власти Молдавии допускают «чудовищные нарушения» во время выборов, которые проходят 20 октября. Об этом в разговоре с ТАСС заявил экс-президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон, комментируя большие очереди избирателей на участках в Москве.

«Вместо 29 участков, которые ЦИК планировал открыть в России для 400 000 проживающих там молдавских граждан, по настоянию МИД республики открывается всего два и выделяется всего 10 000 бюллетеней», – сказал он. По словам Додона, внешнеполитическое ведомство Молдавии и премьер-министр Дорин Речан «цинично перекладывают свою вину» на якобы массовый подвоз избирателей.

Додон добавил, что наблюдателей, которые представляют оппозиционные партии, не пускают на участки в некоторых западных странах после того, как они зафиксировали подвоз избирателей, агитацию и другие противоправные действия. Он утверждает, что за первую половину дня наблюдатели получили свыше 600 сигналов о нарушениях.

20 октября в Молдавии проходят выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%.

Министерство иностранных дел Молдавии утверждает, что скопление людей на открытых избирательных участках в России было создано «искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс». Там также заявили, что Молдавия ранее предупредила российские власти о попытках «некоторых структур» организованно привезти избирателей в отделения посольства республики в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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