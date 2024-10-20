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МИД Молдавии назвал «искусственными» очереди на избирательных участках в РФ

Ведомости

Скопление людей на открытых Молдавией избирательных участках в России было создано «искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс», считает МИД республики. 20 октября в Молдавии проходят выборы президента и референдум, на территории РФ для голосования открыты два участка.

В МИДе страны отметили, что предвидели «возможность скопления людей в результате попыток организовать незаконную доставку» людей на избирательные участки. Там заявили, что Молдавия ранее предупредила российские власти о попытках «некоторых структур» организованно привезти избирателей в отделения посольства республики в Москве.

«Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс», – говорится в заявлении.

По данным молдавской стороны, на каждом участке для голосования подготовлены 5000 бюллетеней.

Решение открыть участки в РФ только в помещении посольства ведомство объяснило невозможностью обеспечить все требования безопасности в других городах и населенных пунктах.

20 октября в Молдавии проходят выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%.

7 октября молдавский МИД объявил о сокращении количества избирательных участков в РФ с пяти до двух. После этого представители молдавской диаспоры передали посольству Молдавии петицию с требованием к властям республики открыть больше избирательных участков в России. Там сообщили, что в РФ зарегистрировано 300 000 молдавских граждан, при этом для голосования было выделено только два участка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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