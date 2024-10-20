МИД Молдавии назвал «искусственными» очереди на избирательных участках в РФ
Скопление людей на открытых Молдавией избирательных участках в России было создано «искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс», считает МИД республики. 20 октября в Молдавии проходят выборы президента и референдум, на территории РФ для голосования открыты два участка.
В МИДе страны отметили, что предвидели «возможность скопления людей в результате попыток организовать незаконную доставку» людей на избирательные участки. Там заявили, что Молдавия ранее предупредила российские власти о попытках «некоторых структур» организованно привезти избирателей в отделения посольства республики в Москве.
«Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс», – говорится в заявлении.
По данным молдавской стороны, на каждом участке для голосования подготовлены 5000 бюллетеней.
Решение открыть участки в РФ только в помещении посольства ведомство объяснило невозможностью обеспечить все требования безопасности в других городах и населенных пунктах.
20 октября в Молдавии проходят выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%.
7 октября молдавский МИД объявил о сокращении количества избирательных участков в РФ с пяти до двух. После этого представители молдавской диаспоры передали посольству Молдавии петицию с требованием к властям республики открыть больше избирательных участков в России. Там сообщили, что в РФ зарегистрировано 300 000 молдавских граждан, при этом для голосования было выделено только два участка.