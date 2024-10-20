МИД Молдавии назвал «искусственными» очереди на избирательных участках в РФ

7 октября молдавский МИД объявил о сокращении количества избирательных участков в РФ с пяти до двух. После этого представители молдавской диаспоры передали посольству Молдавии петицию с требованием к властям республики открыть больше избирательных участков в России. Там сообщили, что в РФ зарегистрировано 300 000 молдавских граждан, при этом для голосования было выделено только два участка.