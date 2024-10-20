ЦИК Молдавии признал выборы президента состоявшимися

20 октября в Молдавии проходят выборы и референдум. По данным ЦИК, избиратели могут проголосовать на 2219 избирательных участках, из них 1988 открыты на территории страны. За пределами Молдавии в 37 государствах открылся 231 участок. В общей сложности в избирательные списки включены более 2,7 млн человек.