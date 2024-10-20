ЦИК Молдавии признал выборы президента состоявшимися
Центральная избирательная комиссия Молдавии признала президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз состоявшимися, явка превысила 33,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
20 октября в Молдавии проходят выборы и референдум. По данным ЦИК, избиратели могут проголосовать на 2219 избирательных участках, из них 1988 открыты на территории страны. За пределами Молдавии в 37 государствах открылся 231 участок. В общей сложности в избирательные списки включены более 2,7 млн человек.
Среди 11 претендентов на пост главы республики – действующий президент Майя Санду (от партии «Действие и солидарность»), бывший генпрокурор Александр Стояногло (от партии социалистов), председатель партии «Наша партия» Ренато Усатый, бывший премьер-министр Василий Тарлев (от партии «Будущее Молдовы»), экс-премьер Ион Кику (от партии объединения и развития Молдавии), бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах и др.
Участниками кампании по референдуму стали 15 партий, 13 из них выступают за внесение в Конституцию соответствующих поправок, еще две – партия социалистов Игоря Додона и партия развития и объединения Молдовы Кику – заняли противоположную позицию.