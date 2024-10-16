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Молдавская диаспора потребовала открыть больше избирательных участков в России

Ведомости

Представители молдавской диаспоры передали посольству Молдавии петицию с требованием к властям республики открыть больше избирательных участков в России на предстоящих выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя диаспоры Николая Погонца.

Он рассказал, что в Италии, где зарегистрировано 2000 граждан Молдовы, выделено 60 участков, тогда как в России, где зарегистрировано 300 000 граждан, выделено два участка. Погонец также добавил, что сейчас граждане Молдавии в других регионах РФ физически не смогут проголосовать. В настоящий момент петицию подписали более 2000 граждан Молдавии, рассказал представитель диаспоры. 7 октября молдавский МИД объявил о сокращении количества избирательных участков в РФ с пяти до двух.

Выборы президента Молдавии состоятся 20 октября. Одновременно с выборами состоится конституционный референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Гражданам предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдовы в ЕС?».

11 октября Кишинев отклонил предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС. В МИДе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики до этого отмечали, что Молдавия «действует стандартно, целенаправленно отсекая жителей Приднестровья от реального участия в политической жизни». Согласно позиции внешнеполитического ведомства, для получения «реального мнения» вполне возможно провести референдум об отношении к Евросоюзу на территории республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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