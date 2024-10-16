Молдавская диаспора потребовала открыть больше избирательных участков в России

Он рассказал, что в Италии, где зарегистрировано 2000 граждан Молдовы, выделено 60 участков, тогда как в России, где зарегистрировано 300 000 граждан, выделено два участка. Погонец также добавил, что сейчас граждане Молдавии в других регионах РФ физически не смогут проголосовать. В настоящий момент петицию подписали более 2000 граждан Молдавии, рассказал представитель диаспоры. 7 октября молдавский МИД объявил о сокращении количества избирательных участков в РФ с пяти до двух.