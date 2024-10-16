Молдавская диаспора потребовала открыть больше избирательных участков в России
Представители молдавской диаспоры передали посольству Молдавии петицию с требованием к властям республики открыть больше избирательных участков в России на предстоящих выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя диаспоры Николая Погонца.
Он рассказал, что в Италии, где зарегистрировано 2000 граждан Молдовы, выделено 60 участков, тогда как в России, где зарегистрировано 300 000 граждан, выделено два участка. Погонец также добавил, что сейчас граждане Молдавии в других регионах РФ физически не смогут проголосовать. В настоящий момент петицию подписали более 2000 граждан Молдавии, рассказал представитель диаспоры. 7 октября молдавский МИД объявил о сокращении количества избирательных участков в РФ с пяти до двух.
Выборы президента Молдавии состоятся 20 октября. Одновременно с выборами состоится конституционный референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Гражданам предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдовы в ЕС?».
11 октября Кишинев отклонил предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС. В МИДе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики до этого отмечали, что Молдавия «действует стандартно, целенаправленно отсекая жителей Приднестровья от реального участия в политической жизни». Согласно позиции внешнеполитического ведомства, для получения «реального мнения» вполне возможно провести референдум об отношении к Евросоюзу на территории республики.