Кишинев отклонил предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС
Молдавия отклонила предложение Приднестровья организовать референдум о вступлении в Евросоюз на территории непризнанной республики, сообщается на сайте правительства страны.
«Открытие избирательных участков в неконтролируемом периметре, где нет гарантий безопасности процесса, нет уверенности в том, что не будет внешнего вмешательства, способного нанести вред результату, противоречит правовым нормам», – говорится в заявлении Бюро по реинтеграции.
Кишинев призвал Тирасполь «воздержаться от любого препятствования проведению голосования и референдума», а также «попыток прямо или косвенно вмешаться в избирательный процесс».
В МИДе непризнанной Приднестровской Молдавской республики до этого отмечали, что Молдавия «действует стандартно, целенаправленно отсекая жителей Приднестровья от реального участия в политической жизни». Согласно позиции внешнеполитического ведомства, для получения «реального мнения» вполне возможно провести референдум об отношении к Евросоюзу на территории республики.
Выборы президента и референдум по евроинтеграции Молдавии состоятся в один день – 20 октября. 15 сентября Центризбирком Молдавии сообщил о решении организовать 234 избирательных участка за рубежом для проведения конституционного референдума и выборов на должность президента республики. В России число избирательных участков было решено сократить до пяти.