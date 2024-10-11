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Кишинев отклонил предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС

Ведомости

Молдавия отклонила предложение Приднестровья организовать референдум о вступлении в Евросоюз на территории непризнанной республики, сообщается на сайте правительства страны.

«Открытие избирательных участков в неконтролируемом периметре, где нет гарантий безопасности процесса, нет уверенности в том, что не будет внешнего вмешательства, способного нанести вред результату, противоречит правовым нормам», – говорится в заявлении Бюро по реинтеграции.

Кишинев призвал Тирасполь «воздержаться от любого препятствования проведению голосования и референдума», а также «попыток прямо или косвенно вмешаться в избирательный процесс».

В МИДе непризнанной Приднестровской Молдавской республики до этого отмечали, что Молдавия «действует стандартно, целенаправленно отсекая жителей Приднестровья от реального участия в политической жизни». Согласно позиции внешнеполитического ведомства, для получения «реального мнения» вполне возможно провести референдум об отношении к Евросоюзу на территории республики.

Выборы президента и референдум по евроинтеграции Молдавии состоятся в один день – 20 октября. 15 сентября Центризбирком Молдавии сообщил о решении организовать 234 избирательных участка за рубежом для проведения конституционного референдума и выборов на должность президента республики. В России число избирательных участков было решено сократить до пяти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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