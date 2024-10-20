В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

По измененным положениям нового Кодекса о выборах в Молдавии в республике параллельно проводятся кампании по выборам президента и по конституционному референдуму о европейской интеграции. Участниками кампании по референдуму стали 15 партий, 13 из них выступают за внесение в Конституцию соответствующих поправок, еще две – партия социалистов Игоря Додона и партия развития и объединения Молдовы Кику – заняли противоположную позицию. Для того чтобы выборы и референдум были признаны состоявшимися, явка на них должна превысить 33,3%.