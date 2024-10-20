Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

На пост главы республики претендуют 11 кандидатов
Ведомости

Все избирательные участки для голосования на выборах президента Молдавии и на конституционном референдуме о европейской интеграции открылись утром 20 октября, сообщила глава ЦИК республики Анжела Караман.

«Все избирательные участки в стране, в том числе 30 участков, открытых для жителей Приднестровья, начали работу в 7:00 без инцидентов. В списках избирателей числятся 2 714 239 граждан», – приводит ее слова «РИА Новости».

Среди 11 претендентов на пост главы республики – действующий президент Майя Санду (от партии «Действие и солидарность»), бывший генпрокурор Александр Стояногло (от партии социалистов), председатель партии «Наша партия» Ренато Усатый, бывший премьер-министр Василий Тарлев (от партии «Будущее Молдовы»), экс-премьер Ион Кику (от партии объединения и развития Молдавии), бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах и др.

По измененным положениям нового Кодекса о выборах в Молдавии в республике параллельно проводятся кампании по выборам президента и по конституционному референдуму о европейской интеграции. Участниками кампании по референдуму стали 15 партий, 13 из них выступают за внесение в Конституцию соответствующих поправок, еще две – партия социалистов Игоря Додона и партия развития и объединения Молдовы Кику – заняли противоположную позицию. Для того чтобы выборы и референдум были признаны состоявшимися, явка на них должна превысить 33,3%.

15 сентября Центризбирком Молдавии сообщил о решении организовать 234 избирательных участка за рубежом для проведения референдума и президентских выборов. В России число избирательных участков было решено сократить до пяти. По данным «Sputnik Молдова», в 2020 г. во время выборов президента республики в РФ открыли 17 участков.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных