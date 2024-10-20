В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕСНа пост главы республики претендуют 11 кандидатов
Все избирательные участки для голосования на выборах президента Молдавии и на конституционном референдуме о европейской интеграции открылись утром 20 октября, сообщила глава ЦИК республики Анжела Караман.
«Все избирательные участки в стране, в том числе 30 участков, открытых для жителей Приднестровья, начали работу в 7:00 без инцидентов. В списках избирателей числятся 2 714 239 граждан», – приводит ее слова «РИА Новости».
Среди 11 претендентов на пост главы республики – действующий президент Майя Санду (от партии «Действие и солидарность»), бывший генпрокурор Александр Стояногло (от партии социалистов), председатель партии «Наша партия» Ренато Усатый, бывший премьер-министр Василий Тарлев (от партии «Будущее Молдовы»), экс-премьер Ион Кику (от партии объединения и развития Молдавии), бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах и др.
По измененным положениям нового Кодекса о выборах в Молдавии в республике параллельно проводятся кампании по выборам президента и по конституционному референдуму о европейской интеграции. Участниками кампании по референдуму стали 15 партий, 13 из них выступают за внесение в Конституцию соответствующих поправок, еще две – партия социалистов Игоря Додона и партия развития и объединения Молдовы Кику – заняли противоположную позицию. Для того чтобы выборы и референдум были признаны состоявшимися, явка на них должна превысить 33,3%.
15 сентября Центризбирком Молдавии сообщил о решении организовать 234 избирательных участка за рубежом для проведения референдума и президентских выборов. В России число избирательных участков было решено сократить до пяти. По данным «Sputnik Молдова», в 2020 г. во время выборов президента республики в РФ открыли 17 участков.