Иран направил жалобы в МАГАТЭ и Совбез ООН на ядерные угрозы от Израиля
Иран направил жалобы в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и в Совбез ООН об угрозах иранским ядерным объектам со стороны Израиля. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Эмаил Багаи.
«Иран рассматривает эти угрозы как угрозы безопасности международного сообщества и в связи с этим направил письменный протест в Международное агентство по атомной энергии и Совет безопасности ООН», – сказал он (цитата по ТАСС).
Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Атака произошла менее чем через сутки после того, как израильская армия начала ограниченные наземные рейды на юге Ливана.
18 октября в пропалестинском Telegram-канале Middle East Spectator появились секретные документы о ходе действий армии обороны Израиля, которые подготовило национальное агентство геопространственной разведки, входящее в состав минобороны США. Из них следует, что Израиль готовится нанести ответный удар по Ирану.