В сети оказались сведения разведки США о подготовке удара Израиля по Ирану

В Middle East Spectator позже выпустили заявление о том, что они позиционируют себя как новостной агрегатор, который основывается на открытых источниках и не связан ни с одним государством. Там отметили: 18 октября утром «один из наших знакомых получил через анонимный источник в Telegram» – в другом закрытом канале, на 7000 человек, – два совершенно секретных документа американской разведки, касающихся «подготовки сионистского режима к нападению на Исламскую Республику Иран». «У нас нет никакой связи с первоначальным распространителем, и мы не знаем его личность. <...> Мы отвергаем попытки различных сионистских и американских СМИ запугать репортеров Middle East Spectator, которые осуществляют свое полное и неотъемлемое право на свободу прессы. Свободу Палестине», – говорится в сообщении.