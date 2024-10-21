В сети оказались сведения разведки США о подготовке удара Израиля по Ирану

В сети оказались сведения разведки США о подготовке удара Израиля по ИрануУтечка выглядит правдоподобно, а ее содержание – внушительно
США начали расследование относительно факта утечки «совершенно секретных» данных разведки о подготовке Израилем ответного удара по Ирану за атаку 1 октября, сообщили телеканал CNN, портал Axios и агентство Associated Press (AP) со ссылкой на несколько правительственных источников. Речь идет о публикации 18 октября в пропалестинском Telegram-канале Middle East Spectator (более 150 000 подписчиков) документов от 15 и 16 октября о ходе действий Армии обороны Израиля, которые подготовило национальное агентство геопространственной разведки, входящее в состав минобороны США. Документы могли распространяться в рамках разведывательного альянса «Пять глаз», который объединяет США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию.
В попавших в сеть документах говорится, что американцы зафиксировали перемещение баллистических ракет воздушного базирования (запускаемые с самолета, ALBM): 40 ракет Rocks – на авиабазы Рамон и Рамат-Давид, где находятся истребители F-16 и F-35, а также 16 ранее неизвестных публично аналогичных ракет дальнего действия Golden Horizon – на авиабазу Хацерим, где размещены истребители F-15I. Также отмечается, что один неопознанный противоракетный комплекс находился перед арочным укрытием. Кроме того, израильские летчики провели 15 октября авиационные учения по полетам на крайне низких высотах, поддержку ударным самолетам осуществляли самолет радиолокационного обнаружения G-550, заправщики Boeing KC-707 и, возможно, истребители. Никаких указаний на то, что Израиль готовится использовать ядерное оружие, в США не увидели, впрочем еще раз тем самым подтвердив его наличие у Тель-Авива.
В статье AP допускается, что утечка могла быть попыткой сорвать израильскую операцию. Пентагон и представители американской разведки отказались комментировать утечку документов, но не стали оспаривать AP их подлинность, а один из собеседников CNN подтвердил ее. Сейчас в США изучается, как именно были получены документы – была ли утечка результатом преднамеренных действий кого-либо из американских чиновников или имел место взлом.
В Middle East Spectator позже выпустили заявление о том, что они позиционируют себя как новостной агрегатор, который основывается на открытых источниках и не связан ни с одним государством. Там отметили: 18 октября утром «один из наших знакомых получил через анонимный источник в Telegram» – в другом закрытом канале, на 7000 человек, – два совершенно секретных документа американской разведки, касающихся «подготовки сионистского режима к нападению на Исламскую Республику Иран». «У нас нет никакой связи с первоначальным распространителем, и мы не знаем его личность. <...> Мы отвергаем попытки различных сионистских и американских СМИ запугать репортеров Middle East Spectator, которые осуществляют свое полное и неотъемлемое право на свободу прессы. Свободу Палестине», – говорится в сообщении.
На этом фоне 19 октября в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что беспилотник, выпущенный «Хезболлой» из Ливана и взорвавшийся рано утром в приморском городе Кейсария, был направлен на его частный дом. Премьер-министра и его жены в доме не было, и никто не пострадал. Израильские военные расследуют инцидент, в ходе которого, по всей видимости, произошло несколько сбоев в израильской системе предупреждения. «Хезболла» не стала брать на себя ответственность за атаку беспилотника, но отчиталась, что совершила несколько ракетных обстрелов северных и центральных районов Израиля.
Американские чиновники ранее выражали мнение, что вероятная контратака Израиля на Иран произойдет до президентских выборов в США 5 ноября. 1 октября Иран провел масштабную атаку против Израиля, включавшую в себя пуски сотен баллистических ракет. Это произошло меньше чем через сутки после начала «ограниченной наземной военной операции» израильской армии против союзной Тегерану ливанской шиитской группировки «Хезболла» в приграничных районах Южного Ливана и через четыре дня после убийства генсека ливанского движения Хасана Насраллы.
Это не первая утечка секретных американских данных в интернет за последние годы. Последний крупный инцидент был в апреле 2023 г. – большой массив данных оказался слит через портал Discord американским служащим ВВС национальной гвардии Джеком Тейшейрой, в которых подробно описано состояние украинских сил и планы по их наращиванию перед контрнаступлением. В тех документах говорилось о графиках поставок оружия, численности войск, расходе боеприпасов и др.
Нынешняя информация выглядит вполне правдоподобно – от подготовки аэробаллистических ракет до их засветившихся неизвестных названий, отмечает военный эксперт Юрий Лямин. При этом полностью исключать, что утекшие в сеть документы – специальная дезинформация, нельзя, говорит он.
Выбор аэробаллистических ракет позволит производить пуски, даже не приближаясь слишком близко к воздушному пространству Ирана, а защита против баллистических ракет – это одно из слабых мест иранской ПВО, добавляет Лямин. Что касается неизвестных названий, то под термином Golden Horizon скрывается, возможно, боевой вариант аэробаллистических ракет-мишеней из линейки Blue/Silver Sparrow.
Что касается потенциальной силы удара, то более полусотни аэробаллистических ракет – весьма серьезный наряд сил, но в случае атаки многое будет зависеть от того, против каких целей они будут направлены, подчеркивает Лямин. Стоит держать в уме, что в Иране, как в очень большой стране, одни районы защищены средствами ПВО лучше, чем другие, а различные объекты имеют разную степень уязвимости к атакам. К примеру, ракетная база, построенная глубоко под горами, будет несравнимо более устойчива, чем какое-нибудь крупное наземное промышленное предприятие, заключает Лямин.