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На саммите БРИКС обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке

Ведомости

Участники саммита БРИКС планируют обсудить во время встречи в Казани международные проблемы, в особенности – обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В контексте международных проблем намечено обсуждение взаимодействия стран БРИКС и Глобального Юга в интересах устойчивого развития. Президент РФ проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите.

В рамках мероприятия предусмотрены заседания в узком и расширенном составах. В целом планируется обсудить обозначенные российским председательством три магистральные направления сотрудничества – в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Итоги дискуссии будут отражены в Казанской декларации саммита.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке продолжается с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 42 000 человек, утверждает пресс-служба минздрава Палестины.

Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября 2024 г. ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики. На фоне произошедшего 1 октября Иран атаковал ракетами Израиль.

Саммит БРИКС, в котором в этом году председательствует Россия, состоится в Казани с 22 по 24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. Саммит БРИКС пройдет уже в 16-й раз. Но это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились еще пять – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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