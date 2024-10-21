На саммите БРИКС обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке
Участники саммита БРИКС планируют обсудить во время встречи в Казани международные проблемы, в особенности – обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В контексте международных проблем намечено обсуждение взаимодействия стран БРИКС и Глобального Юга в интересах устойчивого развития. Президент РФ проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите.
В рамках мероприятия предусмотрены заседания в узком и расширенном составах. В целом планируется обсудить обозначенные российским председательством три магистральные направления сотрудничества – в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.
Итоги дискуссии будут отражены в Казанской декларации саммита.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке продолжается с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 42 000 человек, утверждает пресс-служба минздрава Палестины.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября 2024 г. ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики. На фоне произошедшего 1 октября Иран атаковал ракетами Израиль.
Саммит БРИКС, в котором в этом году председательствует Россия, состоится в Казани с 22 по 24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. Саммит БРИКС пройдет уже в 16-й раз. Но это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились еще пять – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия.