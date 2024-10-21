На саммите БРИКС обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке

Саммит БРИКС, в котором в этом году председательствует Россия, состоится в Казани с 22 по 24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. Саммит БРИКС пройдет уже в 16-й раз. Но это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились еще пять – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия.