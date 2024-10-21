В Таджикистане завершилась активная фаза учений «Рубеж-2024»

В августе Сердюков рассказал, что ОДКБ уделяет особое внимание на своих учениях применению беспилотников и защите от них. По его словам, с каждым годом совместная подготовка становится более насыщенной. Особое внимание в ходе проведения мероприятий обращают на применение беспилотной авиации и противодействие ей, а также на развитие средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения.