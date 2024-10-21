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В Таджикистане завершилась активная фаза учений «Рубеж-2024»

Ведомости

Активная фаза совместных учений с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024» завершилась в Таджикистане на полигоне «Харбмайдон». Об этом сообщает Минобороны.

В ходе учений отрабатывались подготовка и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В учениях принимали участие контингенты Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. На всех этапах учений отрабатывались вопросы противовоздушного прикрытия, применения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы. Участники продемонстрировали высокий профессионализм, боевую выучку и слаженность действий.

«Обстановка в Центральноазиатском регионе продолжает оставаться крайне сложной. Основное влияние на ее развитие оказывает деятельность многочисленных террористических и экстремистских организаций», – отметил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, добавив, что, по оценкам аналитиков, в ближнесрочной перспективе снижения напряженности в этом регионе не ожидается.

По словам Сердюкова, в этих условиях главными задачами КСБР ЦАР остаются готовность к отражению внешней военной агрессии, к противодействию террористическим вызовам и к своевременному реагированию на угрозы национальной и региональной безопасности.

В августе Сердюков рассказал, что ОДКБ уделяет особое внимание на своих учениях применению беспилотников и защите от них. По его словам, с каждым годом совместная подготовка становится более насыщенной. Особое внимание в ходе проведения мероприятий обращают на применение беспилотной авиации и противодействие ей, а также на развитие средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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