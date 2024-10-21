В Таджикистане завершилась активная фаза учений «Рубеж-2024»
Активная фаза совместных учений с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024» завершилась в Таджикистане на полигоне «Харбмайдон». Об этом сообщает Минобороны.
В ходе учений отрабатывались подготовка и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В учениях принимали участие контингенты Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. На всех этапах учений отрабатывались вопросы противовоздушного прикрытия, применения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы. Участники продемонстрировали высокий профессионализм, боевую выучку и слаженность действий.
«Обстановка в Центральноазиатском регионе продолжает оставаться крайне сложной. Основное влияние на ее развитие оказывает деятельность многочисленных террористических и экстремистских организаций», – отметил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, добавив, что, по оценкам аналитиков, в ближнесрочной перспективе снижения напряженности в этом регионе не ожидается.
По словам Сердюкова, в этих условиях главными задачами КСБР ЦАР остаются готовность к отражению внешней военной агрессии, к противодействию террористическим вызовам и к своевременному реагированию на угрозы национальной и региональной безопасности.
В августе Сердюков рассказал, что ОДКБ уделяет особое внимание на своих учениях применению беспилотников и защите от них. По его словам, с каждым годом совместная подготовка становится более насыщенной. Особое внимание в ходе проведения мероприятий обращают на применение беспилотной авиации и противодействие ей, а также на развитие средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения.