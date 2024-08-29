Сердюков: на учениях ОДКБ уделяют особое внимание применению беспилотников
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уделяет особое внимание на своих учениях применению беспилотников и защите от них, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
«С каждым годом совместная подготовка становится более насыщенной. Особое внимание в ходе проведения наших мероприятий обращаем на применение беспилотной авиации и противодействие ей, а также на развитие средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Сердюкова, сейчас дроны являются наиболее актуальным вооружением на поле боя.
«Ведомости» со ссылкой на исследование российского рынка беспилотных авиационных систем (БАС) ассоциации «Аэронекст» в феврале писали, что рынок беспилотников в 2023 г. вырос на 129% по сравнению с 2022 г. и достиг отметки в 33,7 млрд руб. Отмечалось, что в основном такой рост обеспечили продажи спецтехники для нужд спецоперации.
Рынок БАС в гражданском секторе вырос год к году на 35% до 19,8 млрд руб. В среднем выручка компаний от продажи БАС на гражданский рынок в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросла на 55%, а от реализации услуг с применением БАС – на 14%. Аналитики прогнозировали, что в 2024 г. объем российского рынка БАС для гражданского применения может вырасти до 49,4 млрд руб., а к 2026 г. – до 96,9 млрд руб.