Сердюков: на учениях ОДКБ уделяют особое внимание применению беспилотников

Рынок БАС в гражданском секторе вырос год к году на 35% до 19,8 млрд руб. В среднем выручка компаний от продажи БАС на гражданский рынок в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросла на 55%, а от реализации услуг с применением БАС – на 14%. Аналитики прогнозировали, что в 2024 г. объем российского рынка БАС для гражданского применения может вырасти до 49,4 млрд руб., а к 2026 г. – до 96,9 млрд руб.