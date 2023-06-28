Как будет развиваться беспилотная авиация в России

Как будет развиваться беспилотная авиация в РоссииПравительство рассчитывает, что новая отрасль будет сформирована к 2030 году
В течение шести с половиной лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Стратегию развития беспилотной авиации до 2030-2035 гг. утвердило 28 июня правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и размещено на сайте кабмина.
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, параллельно с разработкой стратегии правительство завершает создание нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем. Он станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии, говорится в сообщении правительства.
В стратегии определены пять ключевых направлений. В частности, это разработка и серийное производство отечественных беспилотных авиационных систем (БАС), включающее создание крупных производственных центров, развитие инфраструктуры (в том числе аэродромов, вертодромов, дронопортов), стимулирование спроса на БПЛА и подготовку кадров для беспилотной авиации.
Согласно приводимым оценкам, объем рынка беспилотников в РФ к 2035 г. может составить более 1 млн БПЛА. Наибольший потенциал для их применения – в отраслях сельского хозяйства, в строительном надзоре, создании и обновлении геопространственных баз данных и логистике (доставка грузов в труднодоступные районы).
БПЛА уже применяются для инспекции состояния энергосетей, при экологическом контроле и в картографии, отмечается в сообщении правительства. Использование аппаратов позволило сократить сроки проверок сетей в пять раз. А в картографии и кадастре уменьшило стоимость комплексных работ на 20%.
По мнению гендиректора и основателя компании «Флай Дрон» Никиты Данилова, первоначальными драйверами роста гражданской беспилотной авиации станут государственные структуры и крупные компании ТЭКа, заинтересованные в проведении воздушных съемок и мониторинга своих объектов при помощи беспилотников. Их применение будут расширять сельхозпредприятия.
Уже в ближайшее время агродроны могут занять около 40% рынка БПЛА, отмечает эксперт. В дальнейшем к ним присоединятся компании логистической, транспортной отраслей и медиа, прогнозирует Данилов.
Дополнительным стимулом для отрасли БАС, по мнению основателя «Флай Дрон», должно стать развитие цифровых платформ, обеспечивающих интеграцию беспилотников в единое воздушное пространство с пилотируемыми воздушными судами. Такие платформы будут координировать работу заказчиков и исполнителей работ, выполняемых при помощи дронов.
Чтобы достичь целей стратегии, нужны десятки миллиардов рублей ежегодно «в виде заказов на беспилотники и услуги», а ближе к 2030 г. – сотни миллиардов, оценивает гендиректор компании «Курсир» (участник рынка НТИ «Аэронет») Виталий Муниров. Это объем финансирования с учетом заказов, господдержки и субсидирования, вложений в проекты по импортозамещению на новые НИРы, ОКРы и производства, подчеркнул он в разговоре с «Ведомостями».
Сам факт принятия правительственной программы можно назвать «позитивным моментом». Но в перспективе она может быть неоднократно пересмотрена под влиянием внешних обстоятельств, считает Данилов.
Основными препятствиями для развитии отрасли БАС в России может стать отсутствие проработанной нормативно-правовой базы и избыточные регуляторные запреты, вводимые де-юре для обеспечения безопасности, уточнил эксперт.
«Забюрократизированные механизмы» как препятствие для развития БАС называет и редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. Вместе тем внимание перспективам развития беспилотной техники уделено «на высоком политическом уровне» и это вселяет надежду на то, что «все барьеры смогут быть преодолены», сказал он «Ведомостям».
«Помешать достижению целей может нормативная база, которая будет «душить» применение беспилотников в различных отраслях. Это самое главное ограничение бурного роста», – считает Муниров.
Сейчас основным заказчиком выступает государство. Более 70% заказов приходится, по словам эксперта, на госкорпорации и компании, которые выполняют заказы от государства. При этом количество игроков рынка все еще ограничено десятками.
«Нужно больше компаний, заказчиков, кадров для отрасли. Все это есть в программе. Если она будет реализована, эти цифры вырастут. Все те намерения, которые задекларированы в программе, – хорошее подспорье», – считает Муниров.
Развитию отрасли также будут способствовать снятие запретов и легализация использования беспилотников, считают эксперты. После отмены ограничений по использованию БПЛА рынок ждет взрывной рост, говорит Данилов, и к этому надо подготовиться.
На необходимость формирования спроса на БАС у потенциальных заказчиков в регионах обращает внимание генеральный директор ООО «Русдронопорт» Николай Ряшин. Он отмечает, что на уровне регионов чаще всего нет понимания и сформированной потребности в применении беспилотников.
«В целом в подходе [правительства] не хватает региональных проектных офисов, которые помогали бы собирать информацию о необходимости беспилотников на местах. <…> Федеральные органы исполнительной власти и заказчики из регионов вообще не понимают, зачем им это надо и надо ли. Когда доходит до сбора потребностей и спроса, возникают проблемы, потому что им сложно сформулировать свои потребности», – сообщил Ряшин «Ведомостям».
С потенциальными заказчиками, считает он, нужно вести «глубокую просветительскую работу» и показывать, каким образом беспилотники могут быть использованы в их отраслях.
О необходимости обучения и подготовки специалистов, которые понимают функциональность БПЛА и умеют применять их в своей отрасли, говорит генеральный директор «Агримакс.Аэро» (специализируется на применении БАС в сельском хозяйстве) Максим Чижов. Чтобы добиться результата, необходимо изменение самого технологического уклада в сельском хозяйстве, отмечает он. Новый уклад подразумевает разработку современных агротехнологий, внедрение новых препаратов для защиты растений, иных способов сева и обработки, сбора урожая.
Компания Чижова запустила проект «Агроаэрокадры», в котором участвуют 256 учебных заведений страны, готовящих специалистов для сельского хозяйства. Они намерены обеспечить к 2027-2030 гг. выпуск не менее 10 000 специалистов для работы в сельском хозяйстве «в рамках нового технологического уклада, учитывающего в том числе активное применение БАС». «В учебном процессе задействованы наши российские комплексы с БАС и отработанные методики и технологии использования БАС сельхозназначения», – рассказал Чижов «Ведомостям».
В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями подчеркивал, что авиационная промышленность, включая производство БПЛА, входит в число приоритетных направлений господдержки, направленной на повышение уровня локализации производства.
Нерешаемых проблем с импортозамещеним в беспилотной отрасли нет, но есть острые вопросы с локализацией производства части комплектующих, необходимой для удешевления финального продукта, уверен Данилов. «Особенно сложно импортозамещать электрические двигатели и микроэлектронику. Здесь нужна межотраслевая кооперация», - сказал он. При этом средняя по отрасли локализация комплектующих уже сейчас – около 50-60%. Суверенитета вполне можно достичь в ближайшие годы, считает эксперт.
В 2021 г. российский рынок беспилотной авиации превысил 13 млрд руб., писали «Ведомости». К 2030 г. российский рынок БПЛА может достичь 120 млрд руб., говорил в ноябре 2022 г. вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. За 2021 г. в России было произведено около 2500 беспилотников, в 2022 г. – более 5000.
В конце апреля президент России Владимир Путин на встрече с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем в парке «Руднево» предположил, что объем отрасли «в ближайшее время» в России может достигнуть 1 трлн руб.
Тогда же на совещании по развитию беспилотной авиации первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что Россия к концу 2026 г. выйдет на производство беспилотников в объеме 18 000 штук в год и покроет 52% внутреннего спроса. Сейчас этот показатель составляет 37%. К 2030 г. Россия может выйти на объем в 32 000 БПЛА, обеспечив 70% внутреннего спроса.
В июне ограничения на полеты коммерческих беспилотников были введены в 58 регионах, в том числе в Москве, после атак БПЛА. 28 июня Минтранс сообщил, что беспилотные летательные аппараты можно будет запускать в населенных пунктах на высоте до 150 м от уровня земли или воды в светлое время суток.