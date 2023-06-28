Как будет развиваться беспилотная авиация в России

В июне ограничения на полеты коммерческих беспилотников были введены в 58 регионах, в том числе в Москве, после атак БПЛА. 28 июня Минтранс сообщил, что беспилотные летательные аппараты можно будет запускать в населенных пунктах на высоте до 150 м от уровня земли или воды в светлое время суток.