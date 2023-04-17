Эксперты оценили планы достижения суверенитета в выпуске беспилотников

Эксперты оценили планы достижения суверенитета в выпуске беспилотниковПравительство включило эту отрасль в число приоритетных для локализации производства
Авиационная промышленность, включая производство БПЛА, вошла в число приоритетных направлений господдержки, направленной на повышение уровня локализации производства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями 17 апреля.
Достичь технологического суверенитета России в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) реально в течение двух-четырех лет, для этого требуется активная работа по импортозамещению в смежных отраслях, сообщил «Ведомостям» генеральный директор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов.
Сейчас в среднем по отрасли локализация производства составляет около 60%, в отдельных случаях – до 70-80%, отмечает он. В части программного обеспечения для дронов и беспилотной инфраструктуры локализация может доходить до 100%, говорит эксперт.
По оценке заместителя гендиректора компании «Индустриальные дроны» Павла Плахотного, процент локализации производства беспилотников сейчас варьируется от 0% до 85% – в зависимости от типа БПЛА.
Минимален процент локализации в производстве ключевых компонентов – таких, как микроэлектроника, моторы, батареи, двигатели и пр., подчеркивает эксперт рынка НТИ AeroNet (Аэронет) Николай Ряшин. «Чтобы его повысить, нужно софинансирование сквозных НИОКРОВ со стороны государства. Разработчикам сложно за свои деньги в условиях дефицита средств заниматься фундаментальными разработками без подтверждения возвращения инвестиций», – сообщил он «Ведомостям».
Один из способов быстро создать индустрию поставщиков комплектующих – госзаказ, считает Плахотный. Но для этого нужно определить процент и правила локализации по годам, как это было сделано для автопрома, говорит он.
Повышению уровня локализации могло бы способствовать субсидирование российских производств и эксплуатации российских беспилотных авиационных систем (БАС), добавляет директор центра развития системы технологических конкурсов Фонда поддержки проектов «Национальной технологической инициативы» Юрий Молодых.
Необходимо либерализовать законодательство в части использования беспилотников, это поспособствовало бы развитию рынка, считает Данилов. «Отечественные компании, увеличив в соответствии с его запросами объемы производства, смогли бы быстрее прийти к локализации, инвестируя в нее дополнительные средства. Особенно если государство будет стимулировать такие инвестиции с помощью льгот. При этом госзаказ и форвардные контракты здесь тоже не будут лишними. Они сделают более доступными для отрасли длинные деньги», – отметил он.
Как укрепят суверенитет
По словам Мишустина, правительство вводит дополнительные меры поддержки отечественных предприятий, чтобы помочь им наладить выпуск необходимых компонентов в целях укрепления технологического суверенитета. Для этого будет создан специальный реестр проектов, которые способствуют структурной адаптации экономики и нацелены на повышение уровня локализации и снижение «критической зависимости» от поставщиков и покупателей из недружественных государств, отметил Мишустин.
Согласно постановлению правительства, работа будет вестись по следующим направлениям: авиационная промышленность, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, медицинская промышленность, нефтегазовое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, станкоинструментальная промышленность, судостроение, фармацевтика, химическая промышленность, электроника и энергетика.
В сфере авиапрома, например, будут реализовываться проекты по созданию гражданских и грузовых самолётов, беспилотников, космических аппаратов и спутников. В сфере медицинской промышленности приоритетом признается создание кардиостимуляторов, протезов, хирургических инструментов, аппаратов ИВЛ и другой техники. В сфере сельхозмашиностроения – выпуск отечественных комбайнов, тракторов и комплектующих к ним. Проекты в рамках приоритетных направлений смогут рассчитывать на «особый подход» банков при одобрении кредитов, пониженную ставку по ним и более активное участие институтов развития, заявил Мишустин.
«Это обеспечит до 10 трлн дополнительного финансирования для расширения перспективных отраслей, позволит заместить поставки дефицитных материалов, комплектующих и оборудования, переориентировать транспортно-логистические потоки и производить конкурентоспособную продукцию на отечественных предприятиях», – подчеркнул он.
Россия «обречена на возрождение собственной микроэлектроники», где процент локализации минимальный, но путь этот «займет несколько лет при последовательной концентрации усилий», говорит Плахотный. Что касается остальных комплектующих, то при наличии заказа хотя бы на срок от трех до пяти лет с количеством изделий в сотни штук в год кооперация начинает активно инвестировать в создание производств, уверен он. Цены при этом падают кратно от мелкосерийного заказа, отмечает эксперт.
России нужны свои моторы, аккумуляторы, полезные нагрузки, контроллеры, перечисляет Ряшин. «Софт мы и так сами отлично пишем и сборку изделия целиком можем сделать. Думаю, что процент локализации подтянется по-настоящему лет так через пять», – полагает он.
«Полный суверенитет невозможен в принципе – производство передовой электроники требует совместных усилий всей планеты. Однако возможно обеспечение практически достаточного уровня суверенитета по технологиям более близким к конечному продукту – и это целесообразно», – утверждает Молодых. Сложно представить, что все страны полностью перекроют импорт в Россию. Но этот риск и необходимо снижать, говорит эксперт.
Например, в России не производятся матрицы для видеокамер достаточного качества и количества, и вряд ли в разумные сроки это удастся изменить. Но закупка комплектующих почти наверняка будет происходить, и критического риска тут нет, считает Молодых. А вот ограничить ввоз беспилотников в сборе гораздо проще, и этот риск нужно купировать, развивая российских производителей БАС, которые, безусловно, все включают в себя и матрицу для камеры, резюмировал он.
В 2021 г. российский рынок беспилотной авиации превысил 13 млрд руб., писали «Ведомости». К 2030 г. российский рынок БПЛА может достичь 120 млрд руб., говорил в ноябре 2022 г. вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Президент России Владимир Путин летом 2022 г. заявил, что уход зарубежных компаний с российского рынка позволит стране избавиться от «опасной и унизительной зависимости» от западных технологий. В феврале 2023 г. он сказал, что ученым в России необходимо в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны.