Эксперты оценили планы достижения суверенитета в выпуске беспилотников

Как укрепят суверенитет

По словам Мишустина, правительство вводит дополнительные меры поддержки отечественных предприятий, чтобы помочь им наладить выпуск необходимых компонентов в целях укрепления технологического суверенитета. Для этого будет создан специальный реестр проектов, которые способствуют структурной адаптации экономики и нацелены на повышение уровня локализации и снижение «критической зависимости» от поставщиков и покупателей из недружественных государств, отметил Мишустин.



Согласно постановлению правительства, работа будет вестись по следующим направлениям: авиационная промышленность, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, медицинская промышленность, нефтегазовое машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, станкоинструментальная промышленность, судостроение, фармацевтика, химическая промышленность, электроника и энергетика.



В сфере авиапрома, например, будут реализовываться проекты по созданию гражданских и грузовых самолётов, беспилотников, космических аппаратов и спутников. В сфере медицинской промышленности приоритетом признается создание кардиостимуляторов, протезов, хирургических инструментов, аппаратов ИВЛ и другой техники. В сфере сельхозмашиностроения – выпуск отечественных комбайнов, тракторов и комплектующих к ним. Проекты в рамках приоритетных направлений смогут рассчитывать на «особый подход» банков при одобрении кредитов, пониженную ставку по ним и более активное участие институтов развития, заявил Мишустин.



«Это обеспечит до 10 трлн дополнительного финансирования для расширения перспективных отраслей, позволит заместить поставки дефицитных материалов, комплектующих и оборудования, переориентировать транспортно-логистические потоки и производить конкурентоспособную продукцию на отечественных предприятиях», – подчеркнул он.