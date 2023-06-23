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Парламентарии предлагают ввести льготы для производителей беспилотников

Эти и другие инициативы рабочая группа по вопросам военной операции направила президенту
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Парламентская координационная группа по вопросам специальной военной операции на Украине предложила президенту Владимиру Путину комплекс решений для ускорения развития сектора по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В их числе льготы и субсидии для разработчиков беспилотников по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере IT и электроники, а также особые условия госзакупок. Такие инициативы представлены в пятом докладе рабочей группы, направленном Путину, сообщил возглавляющий ее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

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В числе других предложений – предоставление статуса ветерана боевых действий новому кругу специалистов. В частности, это сотрудники региональных подразделений МЧС в новых регионах, которые участвуют в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов, а также строители, восстанавливающие инфраструктуру, ракетчики и моряки, выполняющие боевые задачи за пределами зоны спецоперации.

Кроме этого, рабочая группа предложила предоставлять единовременную выплату в размере 195 000 руб. мужчинам, заключившим краткосрочный контракт и затем продлевающим его. Сейчас выплату получают мобилизованные и военнослужащие, заключившие контракт сроком на год и более. 

Парламентарии считают, что при переходе добровольцев на контракт нужно учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные ими в добровольческих формированиях. По мнению участников рабочей группы, необходимо также изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников спецоперации, которые длительное время находятся на фронте.

Кто входит в рабочую группу по вопросам военной операции

Президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в боевых действиях, и их семей 20 декабря 2022 г. В группу вошли депутаты, сенаторы, представители Общественной палаты, военные корреспонденты и др.

В своем докладе рабочая группа представила и другие инициативы: по увеличению производства технических средств реабилитации, расширению списка выгодоприобретателей застрахованного участника спецоперации в случае его гибели и т. д.

Льготы, внедренные в IT-сфере, зарекомендовли себя как эффективный механизм для ускорения развития отрасли, говорит член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов (фракция «Единая Россия»). По его мнению, господдержка – это важный инструмент, необходимый для прорыва в секторе по производству БПЛА. При этом, по словам Фаррахова, у разработчиков беспилотников могут быть проблемы, связанные с логистикой комплектующих, необходимых для выпуска аппаратов. То есть возможен комплексный подход: и льготные тарифы по страховым взносам, и меры поддержки логистики комплектующих, которые пока не производятся в России, сказал депутат. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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