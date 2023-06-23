Парламентарии предлагают ввести льготы для производителей беспилотников

Льготы, внедренные в IT-сфере, зарекомендовли себя как эффективный механизм для ускорения развития отрасли, говорит член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов (фракция «Единая Россия»). По его мнению, господдержка – это важный инструмент, необходимый для прорыва в секторе по производству БПЛА. При этом, по словам Фаррахова, у разработчиков беспилотников могут быть проблемы, связанные с логистикой комплектующих, необходимых для выпуска аппаратов. То есть возможен комплексный подход: и льготные тарифы по страховым взносам, и меры поддержки логистики комплектующих, которые пока не производятся в России, сказал депутат.