Парламентарии предлагают ввести льготы для производителей беспилотников

Парламентарии предлагают ввести льготы для производителей беспилотниковЭти и другие инициативы рабочая группа по вопросам военной операции направила президенту
Парламентская координационная группа по вопросам специальной военной операции на Украине предложила президенту Владимиру Путину комплекс решений для ускорения развития сектора по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В их числе льготы и субсидии для разработчиков беспилотников по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере IT и электроники, а также особые условия госзакупок. Такие инициативы представлены в пятом докладе рабочей группы, направленном Путину, сообщил возглавляющий ее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
В числе других предложений – предоставление статуса ветерана боевых действий новому кругу специалистов. В частности, это сотрудники региональных подразделений МЧС в новых регионах, которые участвуют в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов, а также строители, восстанавливающие инфраструктуру, ракетчики и моряки, выполняющие боевые задачи за пределами зоны спецоперации.
Кроме этого, рабочая группа предложила предоставлять единовременную выплату в размере 195 000 руб. мужчинам, заключившим краткосрочный контракт и затем продлевающим его. Сейчас выплату получают мобилизованные и военнослужащие, заключившие контракт сроком на год и более.
Парламентарии считают, что при переходе добровольцев на контракт нужно учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные ими в добровольческих формированиях. По мнению участников рабочей группы, необходимо также изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников спецоперации, которые длительное время находятся на фронте.
Кто входит в рабочую группу по вопросам военной операции
Президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты граждан, принимающих участие в боевых действиях, и их семей 20 декабря 2022 г. В группу вошли депутаты, сенаторы, представители Общественной палаты, военные корреспонденты и др.
В своем докладе рабочая группа представила и другие инициативы: по увеличению производства технических средств реабилитации, расширению списка выгодоприобретателей застрахованного участника спецоперации в случае его гибели и т. д.
Льготы, внедренные в IT-сфере, зарекомендовли себя как эффективный механизм для ускорения развития отрасли, говорит член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов (фракция «Единая Россия»). По его мнению, господдержка – это важный инструмент, необходимый для прорыва в секторе по производству БПЛА. При этом, по словам Фаррахова, у разработчиков беспилотников могут быть проблемы, связанные с логистикой комплектующих, необходимых для выпуска аппаратов. То есть возможен комплексный подход: и льготные тарифы по страховым взносам, и меры поддержки логистики комплектующих, которые пока не производятся в России, сказал депутат.