Путин может провести встречу с Додиком на саммите БРИКС

Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. Это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.