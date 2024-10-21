Путин может провести встречу с Додиком на саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин может провести отдельную беседу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Мы знаем, что власти Татарстана пригласили на встречу Додика, президента Республики Сербской. Я думаю, даже уверен, что наш президент с ним пересечется и проведет отдельную беседу», – уточнил Ушаков.
20 октября Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В тот же день президент Республики Сербской встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны подписали в завершение встречи план мероприятий на 2024–2026 гг. по реализации протокола между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.
Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов. Это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.
12 сентября Путин назвал программу российского председательства в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил глава государства.