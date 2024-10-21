Саудовский генпрокурор пообещал защитить права российских самолетов в стране
Права гражданских авиаперевозчиков из России будут защищены в Саудовской Аравии, пишет ТАСС со ссылкой на генпрокурора королевства Сауда ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шарифа.
«Это входит в систему законов Саудовской Аравии. Я хочу успокоить вас, что это так и будет всегда в Саудовской Аравии. Я уверен, что эти права защищены и никто не может на них посягать», – ответил генпрокурор Саудовской Аравии российскому генпрокурору Игорю Краснову на саммите руководителей прокурорских служб «группы двадцати» в ответ на упрек российского коллеги.
Ранее Краснов отметил, что отсутствие гарантий со стороны Саудовской Аравии о незадержании российских самолетов по запросам третьих стран мешает возобновлению авиасообщения между двумя странами.
«На сегодняшний день определены как минимум два авиаперевозчика, готовых к таким полетам. Это российский Red Wings и саудовский Flynas. Единственным препятствием для возобновления полетов является отсутствие гарантий саудовской стороны о незадержании авиационной техники по запросам третьих стран в связи с незаконными санкциями», – заявил генпрокурор РФ.
Первый саммит руководителей прокурорских служб G20 проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. В рамках саммита планируется создать глобальную площадку для диалога между главами прокуратур «двадцатки».
7 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о том, что его ведомство и Министерство транспорта прорабатывают запуск прямого авиасообщения с Саудовской Аравией и Индонезией.