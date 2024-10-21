Саудовский генпрокурор пообещал защитить права российских самолетов в стране

«Это входит в систему законов Саудовской Аравии. Я хочу успокоить вас, что это так и будет всегда в Саудовской Аравии. Я уверен, что эти права защищены и никто не может на них посягать», – ответил генпрокурор Саудовской Аравии российскому генпрокурору Игорю Краснову на саммите руководителей прокурорских служб «группы двадцати» в ответ на упрек российского коллеги.