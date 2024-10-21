Белый дом обеспокоен утечкой разведданных о подготовке удара Израиля по Ирану
Администрация президента США Джо Байдена глубоко обеспокоена утечкой секретных данных разведки о подготовке Израилем ответного удара по Ирану за атаку 1 октября. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает CBS News.
«Мы глубоко обеспокоены, и президент по-прежнему глубоко обеспокоен любой утечкой секретной информации в общественное достояние. Этого не должно происходить, и неприемлемо, когда такое происходит», – подчеркнул Кирби.
По его словам, минобороны США проводит расследование, чтобы выяснить, каким образом данные стали достоянием общественности. Байден будет «активно следить» за ходом этого расследования, отметил Кирби.
20 октября телеканал CNN, портал Axios и агентство Associated Press сообщили со ссылкой на правительственные источники, что США начали расследование по факту утечки «совершенно секретных» разведданных о подготовке ответного удара Израиля по Ирану.
Речь идет о публикации 18 октября в Telegram-канале Middle East Spectator документов от 15 и 16 октября о ходе действий армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые подготовило национальное агентство геопространственной разведки, входящее в состав минобороны США. Документы могли распространяться в рамках разведывательного альянса «Пять глаз», объединяющего США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию.
Согласно документам, США зафиксировали перемещение баллистических ракет воздушного базирования: 40 ракет Rocks – на авиабазы Рамон и Рамат-Давид, на которых находятся истребители F-16 и F-35 и 16 аналогичных ракет дальнего действия Golden Horizon – на авиабазу Хацерим, где размещены истребители F-15I. Кроме того, израильские летчики 15 октября провели авиационные учения по полетам на крайне низких высотах, поддержку ударным самолетам осуществляли самолет радиолокационного обнаружения G-550, заправщики Boeing KC-707 и, возможно, истребители. Никаких указаний того, что Израиль готовится использовать ядерное оружие, в США не увидели.