Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Белый дом обеспокоен утечкой разведданных о подготовке удара Израиля по Ирану

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена глубоко обеспокоена утечкой секретных данных разведки о подготовке Израилем ответного удара по Ирану за атаку 1 октября. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает CBS News.

«Мы глубоко обеспокоены, и президент по-прежнему глубоко обеспокоен любой утечкой секретной информации в общественное достояние. Этого не должно происходить, и неприемлемо, когда такое происходит», – подчеркнул Кирби.

По его словам, минобороны США проводит расследование, чтобы выяснить, каким образом данные стали достоянием общественности. Байден будет «активно следить» за ходом этого расследования, отметил Кирби.

20 октября телеканал CNN, портал Axios и агентство Associated Press сообщили со ссылкой на правительственные источники, что США начали расследование по факту утечки «совершенно секретных» разведданных о подготовке ответного удара Израиля по Ирану.

Речь идет о публикации 18 октября в Telegram-канале Middle East Spectator документов от 15 и 16 октября о ходе действий армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые подготовило национальное агентство геопространственной разведки, входящее в состав минобороны США. Документы могли распространяться в рамках разведывательного альянса «Пять глаз», объединяющего США, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию.

Согласно документам, США зафиксировали перемещение баллистических ракет воздушного базирования: 40 ракет Rocks – на авиабазы Рамон и Рамат-Давид, на которых находятся истребители F-16 и F-35 и 16 аналогичных ракет дальнего действия Golden Horizon – на авиабазу Хацерим, где размещены истребители F-15I. Кроме того, израильские летчики 15 октября провели авиационные учения по полетам на крайне низких высотах, поддержку ударным самолетам осуществляли самолет радиолокационного обнаружения G-550, заправщики Boeing KC-707 и, возможно, истребители. Никаких указаний того, что Израиль готовится использовать ядерное оружие, в США не увидели.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных