Белый дом обеспокоен утечкой разведданных о подготовке удара Израиля по Ирану

Согласно документам, США зафиксировали перемещение баллистических ракет воздушного базирования: 40 ракет Rocks – на авиабазы Рамон и Рамат-Давид, на которых находятся истребители F-16 и F-35 и 16 аналогичных ракет дальнего действия Golden Horizon – на авиабазу Хацерим, где размещены истребители F-15I. Кроме того, израильские летчики 15 октября провели авиационные учения по полетам на крайне низких высотах, поддержку ударным самолетам осуществляли самолет радиолокационного обнаружения G-550, заправщики Boeing KC-707 и, возможно, истребители. Никаких указаний того, что Израиль готовится использовать ядерное оружие, в США не увидели.