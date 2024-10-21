Иванишвили: Грузии предлагали развязать трехдневную войну с Россией
Высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в эфире телеканала Imedi.
«Ираклий спросил: "Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать? Сколько дней продержимся?". Ему ответили – три-четыре дня. Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?". Ему ответили: "Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют"», – отметил Иванишвили (цитата по ТАСС).
По его словам, после этого Грузии предложили начать партизанское движение в лесу. Стране также пообещали помочь. Именно после этого случая правящая партия «Грузинская мечта стала более собранной и начала действовать жестче в отношении таких призывов, уточнил Иванишвили.
В ночь на 8 августа 2008 г. произошел вооруженный конфликт на территории Южной Осетии. Грузия атаковала Цхинвал с целью установить контроль над самопровозглашенной республикой (Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость в 1990-е гг.).
Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале миротворческой миссии в Южной Осетии и перебрасывании российских сил в зону конфликта. 12 августа он сообщил о завершении операции по принуждению грузинских властей к миру. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа. Независимость государств также признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру. При этом Грузия по-прежнему считает их своими территориями.
В конце августа 2023 г. Медведев заявил, что Абхазия и Южная Осетия могут быть присоединены к России при наличии веских причин. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что Грузия не признает де-факто референдум в Южной Осетии о присоединении к России.