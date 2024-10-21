Иванишвили: Грузии предлагали развязать трехдневную войну с Россией

«Ираклий спросил: "Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать? Сколько дней продержимся?". Ему ответили – три-четыре дня. Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?". Ему ответили: "Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют"», – отметил Иванишвили (цитата по ТАСС).