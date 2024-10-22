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Правительство Аргентины ликвидировало налоговую службу

Ведомости

Правительство Аргентины ликвидировало Федеральное управление государственных доходов (AFIP) и заменило его другим агентством. Под сокращения попадут более 3000 человек. Об этом сообщила Buenos Aires Times со ссылкой на заявление кабмина.

В рамках 34%-о сокращения штата управления будут уволены более 3000 сотрудников AFIP, работавших во время правления предыдущего президента страны Альберто Фернандеса. Отмечается, что эти работники были «незаконно наняты» прошлым правительством. Новое агентство возглавит нынешняя глава налоговой службы Флоренсия Мисраи.

«Закрытие AFIP необходимо для ликвидации ненужной бюрократии, которая препятствует экономической и коммерческой свободе аргентинцев», – говорится в заявлении.

9 октября в Аргентине прошел протест против вето президента страны Хавьера Милея, наложенного на законопроект о финансировании вузов. Студенты аргентинских университетов заблокировали вход в здания как минимум 12 факультетов различных вузов. Протесты также прошли на улицах Буэнос-Айреса.

Закон о финансировании университетов предполагал ретроактивную индексацию финансирования с 1 декабря 2023 г. В дальнейшем выделяемый бюджет должен был бы автоматически актуализироваться в зависимости от показателя инфляции каждый месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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