Правительство Аргентины ликвидировало налоговую службу
Правительство Аргентины ликвидировало Федеральное управление государственных доходов (AFIP) и заменило его другим агентством. Под сокращения попадут более 3000 человек. Об этом сообщила Buenos Aires Times со ссылкой на заявление кабмина.
В рамках 34%-о сокращения штата управления будут уволены более 3000 сотрудников AFIP, работавших во время правления предыдущего президента страны Альберто Фернандеса. Отмечается, что эти работники были «незаконно наняты» прошлым правительством. Новое агентство возглавит нынешняя глава налоговой службы Флоренсия Мисраи.
«Закрытие AFIP необходимо для ликвидации ненужной бюрократии, которая препятствует экономической и коммерческой свободе аргентинцев», – говорится в заявлении.
9 октября в Аргентине прошел протест против вето президента страны Хавьера Милея, наложенного на законопроект о финансировании вузов. Студенты аргентинских университетов заблокировали вход в здания как минимум 12 факультетов различных вузов. Протесты также прошли на улицах Буэнос-Айреса.
Закон о финансировании университетов предполагал ретроактивную индексацию финансирования с 1 декабря 2023 г. В дальнейшем выделяемый бюджет должен был бы автоматически актуализироваться в зависимости от показателя инфляции каждый месяц.