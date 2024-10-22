Ушаков: 13 стран обсуждают возможность получения статуса партнера БРИКС

По его словам, некоторые страны считают, что следует остановиться на десятке и повременить с расширением, другие выступают за прием новых членов и даже называют конкретные страны, которые могли бы стать членами организации. Сейчас вопрос о категории «государство-партнер» БРИКС продолжает обсуждаться.