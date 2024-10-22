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Ушаков: 13 стран обсуждают возможность получения статуса партнера БРИКС

Ведомости

13 стран обсуждают возможность получения статуса государства-партнера БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью помощника президента России Юрия Ушакова «Первому каналу».

Ушаков пояснил, что вопрос о предоставлении одной стране статуса партнера в рамках БРИКС решается «лидерами государств» организации.

Ранее Ушаков заявлял о том, что на саммите БРИКС будет обсуждаться вопрос о создании категории государства-партнера объединения.

10 октября Ушаков сообщал, что на данный момент 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или к сотрудничеству в разной форме.

«Двери БРИКС для государств-единомышленников, которые разделяют основные принципы и цели нашего объединения, открыты. Что касается новой возможной волны расширения объединения, на этот счет есть разные точки зрения. И пока еще в рамках объединения мы не имеем единого подхода», – заметил Ушаков.

По его словам, некоторые страны считают, что следует остановиться на десятке и повременить с расширением, другие выступают за прием новых членов и даже называют конкретные страны, которые могли бы стать членами организации. Сейчас вопрос о категории «государство-партнер» БРИКС продолжает обсуждаться.

22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС, он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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