Ушаков: 13 стран обсуждают возможность получения статуса партнера БРИКС
13 стран обсуждают возможность получения статуса государства-партнера БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью помощника президента России Юрия Ушакова «Первому каналу».
Ушаков пояснил, что вопрос о предоставлении одной стране статуса партнера в рамках БРИКС решается «лидерами государств» организации.
Ранее Ушаков заявлял о том, что на саммите БРИКС будет обсуждаться вопрос о создании категории государства-партнера объединения.
10 октября Ушаков сообщал, что на данный момент 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или к сотрудничеству в разной форме.
«Двери БРИКС для государств-единомышленников, которые разделяют основные принципы и цели нашего объединения, открыты. Что касается новой возможной волны расширения объединения, на этот счет есть разные точки зрения. И пока еще в рамках объединения мы не имеем единого подхода», – заметил Ушаков.
По его словам, некоторые страны считают, что следует остановиться на десятке и повременить с расширением, другие выступают за прием новых членов и даже называют конкретные страны, которые могли бы стать членами организации. Сейчас вопрос о категории «государство-партнер» БРИКС продолжает обсуждаться.
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС, он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».