Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казань
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщил Telegram-канал государственного совета Республики Татарстан.
В международном аэропорту «Казань» им. Тукая Гутерриша встретил председатель госсовета республики Фарид Мухаметшин.
22 октября «РИА Новости» со ссылкой на официального заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака писали, что Гутерриш намерен подтвердить свою позицию по урегулированию украинского кризиса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС. Он напомнил, что кризис должен быть урегулирован на основании Устава ООН, международного права и резолюций ООН.
МИД Украины раскритиковал решение генсека ООН участвовать в саммите БРИКС в Казани, припомнив его отказ посещать «саммит мира» в Швейцарии.
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Встреча Гутерриша и Путина пройдет 24 октября.