Гутерриш подтвердит свою позицию по Украине на встрече с Путиным
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердит свою позицию по урегулированию украинского кризиса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака.
Он напомнил, что кризис должен быть урегулирован на основании устава ООН, международного права и резолюциях ООН.
«Генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию», – сказал заместитель официального представителя генсека.
Гутерреш «продолжит усилия» по восстановлению безопасного судоходства в Черном море, добавил Хак.
Ранее 22 октября помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что страны БРИКС согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию саммита.
МИД Украины раскритиковал решение генсека ООН Гутерриша участвовать в саммите БРИКС в Казани, припомнив его отказ посещать «саммит мира» в Швейцарии.
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».
Встреча Гутерриша и Путина пройдет 24 октября.