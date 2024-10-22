Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине для декларации саммита
Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию саммита, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
«Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», – сказал он (цитата по ТАСС).
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС, он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».
Принять участие в саммите намерен генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Министерство иностранных дел Украины раскритиковало это решение, припомнив его отказ посещать «саммит мира» в Швейцарии. Согласно позиции внешнеполитического ведомства, участие Гутерриша в саммите БРИКС не поможет установлению мира, а лишь навредит репутации ООН.
Конфликт на Украине во время начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным упомянул премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, страна выступает за решение проблем мирными способами. Моди также заявил, что Индия полностью поддерживает скорейшее восстановление мира и стабильности, а во всех усилиях она отдает приоритетное значение человечеству.