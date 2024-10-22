Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине для декларации саммита

Конфликт на Украине во время начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным упомянул премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, страна выступает за решение проблем мирными способами. Моди также заявил, что Индия полностью поддерживает скорейшее восстановление мира и стабильности, а во всех усилиях она отдает приоритетное значение человечеству.