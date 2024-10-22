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Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине для декларации саммита

Ведомости

Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию саммита, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

«Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», – сказал он (цитата по ТАСС).

22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС, он будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

Принять участие в саммите намерен генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Министерство иностранных дел Украины раскритиковало это решение, припомнив его отказ посещать «саммит мира» в Швейцарии. Согласно позиции внешнеполитического ведомства, участие Гутерриша в саммите БРИКС не поможет установлению мира, а лишь навредит репутации ООН.

Конфликт на Украине во время начала переговоров с президентом России Владимиром Путиным упомянул премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, страна выступает за решение проблем мирными способами. Моди также заявил, что Индия полностью поддерживает скорейшее восстановление мира и стабильности, а во всех усилиях она отдает приоритетное значение человечеству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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