Зеленский назвал отказ от ударов по энергообъектам первым шагом к деэскалации

Издание отмечает, что Украина готовится к тяжелой зиме после того, как серия российских ракетных ударов по тепловым электростанциям уничтожила почти половину ее энергетического производства. Теперь страна в значительной степени зависит от своих атомных электростанций и импорта энергии из европейских стран.