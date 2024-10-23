Зеленский назвал отказ от ударов по энергообъектам первым шагом к деэскалации
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от взаимных ударов по энергообъектам в качестве первого шага к переговорам по завершению конфликта. Об этом пишет Financial Times.
Зеленский заявил журналистам в Киеве, что «когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, достижение результата по этим пунктам стало бы сигналом», что Россия, возможно, готова к завершению конфликта.
Если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по энергетическим инфраструктурам, это стало бы значительным шагом к деэскалации конфликта, добавил Зеленский, говоря об атаках украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.
«Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу», – пояснил украинский лидер.
Издание отмечает, что Украина готовится к тяжелой зиме после того, как серия российских ракетных ударов по тепловым электростанциям уничтожила почти половину ее энергетического производства. Теперь страна в значительной степени зависит от своих атомных электростанций и импорта энергии из европейских стран.
В августе Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным Минобороны, «все назначенные цели поражены».
1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения сбитого беспилотника повреждено отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне.