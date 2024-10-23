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Зеленский назвал отказ от ударов по энергообъектам первым шагом к деэскалации

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от взаимных ударов по энергообъектам в качестве первого шага к переговорам по завершению конфликта. Об этом пишет Financial Times.

Зеленский заявил журналистам в Киеве, что «когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, достижение результата по этим пунктам стало бы сигналом», что Россия, возможно, готова к завершению конфликта.

Если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по энергетическим инфраструктурам, это стало бы значительным шагом к деэскалации конфликта, добавил Зеленский, говоря об атаках украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

«Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу», – пояснил украинский лидер.

Издание отмечает, что Украина готовится к тяжелой зиме после того, как серия российских ракетных ударов по тепловым электростанциям уничтожила почти половину ее энергетического производства. Теперь страна в значительной степени зависит от своих атомных электростанций и импорта энергии из европейских стран.

В августе Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Атака была совершена высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным Минобороны, «все назначенные цели поражены».

1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения сбитого беспилотника повреждено отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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