Армия Израиля сообщила о ликвидации 70 боевиков «Хезболлы» за последние сутки

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.