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Армия Израиля сообщила о ликвидации 70 боевиков «Хезболлы» за последние сутки

Ведомости

Армия обороны Израиля за прошедшие сутки ликвидировала около 70 боевиков шиитского движения «Хезболла», сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«За последние 48 часов убиты три командира секторов "Хезболлы", за последние сутки ликвидированы около 70 террористов "Хезболлы"», – говорится в сообщении.

Израильская армия при поддержке авиации и разведки уничтожила подземную инфраструктуру и запасы вооружения, в том числе ракетные и противотанковые установки, минометы и другую военную технику.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.

22 октября ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафиеддина. По данным израильской армии, он был убит в результате удара ВВС по юго-восточному району Бейрута. В конце сентября газета The New York Times со ссылкой на израильские источники писала, что Сафиеддин может стать новым главой «Хезболлы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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