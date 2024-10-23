Армия Израиля сообщила о ликвидации 70 боевиков «Хезболлы» за последние сутки
Армия обороны Израиля за прошедшие сутки ликвидировала около 70 боевиков шиитского движения «Хезболла», сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«За последние 48 часов убиты три командира секторов "Хезболлы", за последние сутки ликвидированы около 70 террористов "Хезболлы"», – говорится в сообщении.
Израильская армия при поддержке авиации и разведки уничтожила подземную инфраструктуру и запасы вооружения, в том числе ракетные и противотанковые установки, минометы и другую военную технику.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.
22 октября ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафиеддина. По данным израильской армии, он был убит в результате удара ВВС по юго-восточному району Бейрута. В конце сентября газета The New York Times со ссылкой на израильские источники писала, что Сафиеддин может стать новым главой «Хезболлы».