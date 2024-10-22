Армия Израиля заявила о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлы»
Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафиеддина, говорится в сообщении на сайте израильской армии.
Сафиеддин был убит в результате удара израильских ВВС по юго-восточному району Бейрута, сообщил ЦАХАЛ. 22 октября армия Израиля нанесла удар по базе военно-морских сил «Хезболлы» в Бейруте. Истребители ВВС также атаковали склады боеприпасов, штаб-квартиру и другие объекты «Хезболлы» в столице Ливана. 29 сентября СМИ сообщили, что Сафиеддин был избран новым генеральным секретарем «Хезболлы» после убийства Хасана Насраллы 28 сентября.
О том, что Сафиеддин может стать новым главой организации, 28 сентября со ссылкой на израильские источники сообщила The New York Times. По информации газеты, он играл ключевую роль в политической и социальной деятельности группировки, а также являлся одним из немногих высокопоставленных руководителей, которые остались в живых после израильских авиаударов.
18 октября «Хамас» признала гибель своего лидера Яхьи Синвара, тогда как ЦАХАЛ 17 октября подтвердил гибель Синвара в результате операции израильской армии. Факт убийства лидера «Хамаса» доказало исследование образцов ДНК.