Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Армия Израиля заявила о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлы»

Ведомости

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафиеддина, говорится в сообщении на сайте израильской армии.

Сафиеддин был убит в результате удара израильских ВВС по юго-восточному району Бейрута, сообщил ЦАХАЛ. 22 октября армия Израиля нанесла удар по базе военно-морских сил «Хезболлы» в Бейруте. Истребители ВВС также атаковали склады боеприпасов, штаб-квартиру и другие объекты «Хезболлы» в столице Ливана. 29 сентября СМИ сообщили, что Сафиеддин был избран новым генеральным секретарем «Хезболлы» после убийства Хасана Насраллы 28 сентября.

О том, что Сафиеддин может стать новым главой организации, 28 сентября со ссылкой на израильские источники сообщила The New York Times. По информации газеты, он играл ключевую роль в политической и социальной деятельности группировки, а также являлся одним из немногих высокопоставленных руководителей, которые остались в живых после израильских авиаударов.

18 октября «Хамас» признала гибель своего лидера Яхьи Синвара, тогда как ЦАХАЛ 17 октября подтвердил гибель Синвара в результате операции израильской армии. Факт убийства лидера «Хамаса» доказало исследование образцов ДНК.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных