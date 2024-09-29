Al Arabiya: новым генеральным секретарем «Хезболлы» стал Хашем Сафиеддин

О том, что Сафиеддин может стать новым главой организации, 28 сентября со ссылкой на израильские источники сообщила The New York Times. По информации газеты, он играет ключевую роль в политической и социальной деятельности группировки, а также является одним из немногих высокопоставленных руководителей, которые остались в живых после израильских авиаударов.