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Al Arabiya: новым генеральным секретарем «Хезболлы» стал Хашем Сафиеддин

Предыдущий лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был убит армией обороны Израиля 28 сентября
Ведомости

Совет шуры, который является высшим органом управления ливанского шиитского движения «Хезболла», назначил Хашема Сафиеддина на должность руководителя организации, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Совет шуры "Хезболлы" избрал Хашема Сафиеддина генеральным секретарем», – говорится в сообщении.

Сафиеддин ранее занимал пост главы исполнительного комитета «Хезболлы». Официально о новом назначении пока не сообщалось.

О том, что Сафиеддин может стать новым главой организации, 28 сентября со ссылкой на израильские источники сообщила The New York Times. По информации газеты, он играет ключевую роль в политической и социальной деятельности группировки, а также является одним из немногих высокопоставленных руководителей, которые остались в живых после израильских авиаударов.

Предыдущий генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был убит армией обороны Израиля 28 сентября в результате массированного авиаудара по бункеру в пригороде Берйта, вместе с ним, а также при других израильских атаках погибли многие другие представители движения, включая большую часть его высшего руководства. Сафиеддин является двоюродным братом Насраллы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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