Al Arabiya: новым генеральным секретарем «Хезболлы» стал Хашем Сафиеддин

Al Arabiya: новым генеральным секретарем «Хезболлы» стал Хашем СафиеддинПредыдущий лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был убит армией обороны Израиля 28 сентября
Совет шуры, который является высшим органом управления ливанского шиитского движения «Хезболла», назначил Хашема Сафиеддина на должность руководителя организации, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.
«Совет шуры "Хезболлы" избрал Хашема Сафиеддина генеральным секретарем», – говорится в сообщении.
Сафиеддин ранее занимал пост главы исполнительного комитета «Хезболлы». Официально о новом назначении пока не сообщалось.
О том, что Сафиеддин может стать новым главой организации, 28 сентября со ссылкой на израильские источники сообщила The New York Times. По информации газеты, он играет ключевую роль в политической и социальной деятельности группировки, а также является одним из немногих высокопоставленных руководителей, которые остались в живых после израильских авиаударов.
Предыдущий генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был убит армией обороны Израиля 28 сентября в результате массированного авиаудара по бункеру в пригороде Берйта, вместе с ним, а также при других израильских атаках погибли многие другие представители движения, включая большую часть его высшего руководства. Сафиеддин является двоюродным братом Насраллы.