Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации украинского конфликта

«Сегодня, когда мир вступает в новый период турбулентности и трансформации, мы стоим перед судьбоносным выбором: пусть наш мир будет таким турбулентным или вернется в русло мирного развития», – задался вопросом Си, призвав затем брать пример с главного героя романа «Что делать», который «проявил исключительную твердую волю и решительность в достижении своих целей».