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Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации украинского конфликта

Ведомости

Важно не допустить распространения украинского конфликта на третьи страны, избежать его эскалации и не «подливать масло в огонь». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе расширенного заседания на 16-м саммите БРИКС в Казани.

Си напомнил, что Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу «друзей мира». Она направлена на объединение «большего числа голосов» в поддержку мира.

«Сегодня, когда мир вступает в новый период турбулентности и трансформации, мы стоим перед судьбоносным выбором: пусть наш мир будет таким турбулентным или вернется в русло мирного развития», – задался вопросом Си, призвав затем брать пример с главного героя романа «Что делать», который «проявил исключительную твердую волю и решительность в достижении своих целей».

22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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