Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации украинского конфликта
Важно не допустить распространения украинского конфликта на третьи страны, избежать его эскалации и не «подливать масло в огонь». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе расширенного заседания на 16-м саммите БРИКС в Казани.
Си напомнил, что Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу «друзей мира». Она направлена на объединение «большего числа голосов» в поддержку мира.
«Сегодня, когда мир вступает в новый период турбулентности и трансформации, мы стоим перед судьбоносным выбором: пусть наш мир будет таким турбулентным или вернется в русло мирного развития», – задался вопросом Си, призвав затем брать пример с главного героя романа «Что делать», который «проявил исключительную твердую волю и решительность в достижении своих целей».
22 октября в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира».