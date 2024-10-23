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Вице-премьер Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло

Ведомости

Вице-премьер правительства России Николай Патрушев по итогам совещания по стабилизации цен на молочную продукцию поручил «заинтересованным ведомствам» проконтролировать ситуацию с ценами на сливочное масло на внутреннем рынке, говорится в сообщении кабмина.

Правительство в связи с социальной важностью молочного сектора не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки, подчеркнул Патрушев. Он сообщил, что правительство применяет льготное оборотное и инвестиционное кредитование и субсидированный лизинг. Также вице-премьер отметил, что масло подлежит обязательной маркировке, что способствует фиксации динамики цен.

22 октября «Известия» со ссылкой на ряд российских производителей сливочного масла сообщили о сокращении отгрузок. В частности, бывшее подразделение Danone – компания H&N, которая производит масло под брендом «Простоквашино», сообщила ритейлерам о временной приостановке отгрузки сливочного масла с 1 сентября. Переработчики молока, как указал производитель, «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья», сливочное масло в результате подорожало в 2024 г. на 55%. Компания «Милком» с 1 октября приостановила производство масла под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко» и сократила изготовление продуктов марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод», узнали «Известия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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