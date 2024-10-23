Вице-премьер Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло

22 октября «Известия» со ссылкой на ряд российских производителей сливочного масла сообщили о сокращении отгрузок. В частности, бывшее подразделение Danone – компания H&N, которая производит масло под брендом «Простоквашино», сообщила ритейлерам о временной приостановке отгрузки сливочного масла с 1 сентября. Переработчики молока, как указал производитель, «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья», сливочное масло в результате подорожало в 2024 г. на 55%. Компания «Милком» с 1 октября приостановила производство масла под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко» и сократила изготовление продуктов марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод», узнали «Известия».