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«Известия»: производители сливочного масла предупредили о сокращении отгрузок

Ведомости

Ряд российских производителей сливочного масла предупредили торговые сети о приостановке производства и сокращении отгрузки продукции на фоне дефицита сырья и роста издержек. Об этом со ссылкой на компании сообщили «Известия».

В частности, бывшее подразделение Danone – компания H&N, которое производит масло под брендом «Простоквашино», сообщила ритейлерам о временной приостановке отгрузки сливочного масла с 1 сентября. Переработчики молока, как указал производитель, «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья», сливочное масло в результате подорожало в 2024 г. на 55%.

Компания «Милком» с 1 октября приостановила производство масла под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко» и сократила изготовление продуктов марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод», узнали «Известия». 

В Минсельхозе России изданию заявили, что уведомления производителей о корректировке объемов продаж продукции «не говорят о сокращении или приостановке производства товаров», а рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. По данным газеты, в ведомство и Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла.

Наценка торговых сетей на сливочное масло составит более 70%, сообщил ранее в октябре заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Причиной увеличения цен он назвал рост себестоимости производства: увеличение затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику, упаковку. На цены также повлияли рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Леонов заявил, что в августе рост цен на сырье составил 10–20% с начала 2024 г., на логистику – 30–35%, упаковку – 10–15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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