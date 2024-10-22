«Известия»: производители сливочного масла предупредили о сокращении отгрузок

Наценка торговых сетей на сливочное масло составит более 70%, сообщил ранее в октябре заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Причиной увеличения цен он назвал рост себестоимости производства: увеличение затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику, упаковку. На цены также повлияли рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Леонов заявил, что в августе рост цен на сырье составил 10–20% с начала 2024 г., на логистику – 30–35%, упаковку – 10–15%.