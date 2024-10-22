«Известия»: производители сливочного масла предупредили о сокращении отгрузок
Ряд российских производителей сливочного масла предупредили торговые сети о приостановке производства и сокращении отгрузки продукции на фоне дефицита сырья и роста издержек. Об этом со ссылкой на компании сообщили «Известия».
В частности, бывшее подразделение Danone – компания H&N, которое производит масло под брендом «Простоквашино», сообщила ритейлерам о временной приостановке отгрузки сливочного масла с 1 сентября. Переработчики молока, как указал производитель, «столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья», сливочное масло в результате подорожало в 2024 г. на 55%.
Компания «Милком» с 1 октября приостановила производство масла под брендами «Варвара Краса» и «Ижмолоко» и сократила изготовление продуктов марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод», узнали «Известия».
В Минсельхозе России изданию заявили, что уведомления производителей о корректировке объемов продаж продукции «не говорят о сокращении или приостановке производства товаров», а рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. По данным газеты, в ведомство и Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла.
Наценка торговых сетей на сливочное масло составит более 70%, сообщил ранее в октябре заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Причиной увеличения цен он назвал рост себестоимости производства: увеличение затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику, упаковку. На цены также повлияли рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования. Леонов заявил, что в августе рост цен на сырье составил 10–20% с начала 2024 г., на логистику – 30–35%, упаковку – 10–15%.