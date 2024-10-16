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«Руспродсоюз»: наценка торговых сетей на сливочное масло превышает 70%

Ведомости

Наценка торговых сетей на сливочное масло составит более 70%, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.

Причиной увеличения цен Леонов назвал также рост себестоимости производства: увеличение затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику, упаковку. На цены также повлияли рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.

Леонов заявил, что в августе рост цен на сырье составил 10–20% с начала 2024 г., на логистику – 30–35%, упаковку – 10–15%.

На данный момент средние розничные цены на сливочное масло находятся на уровне 1040 руб. за кг, что на 20,4% выше, чем в январе. В оптовом сегменте масло стоит 606 руб. за кг.

Когда поставщик корректирует отпускные цены, он предоставляет в сеть подробный отчет о себестоимости производства, в котором указаны изменения по каждой статье затрат. Более того, производители лишь частично учитывают рост себестоимости в отпускных ценах – обычно на несколько процентов, что позволяет им сохранить свою рентабельность, пояснил Леонов.

«Чтобы цены на полке росли минимально, необходимо, чтобы торговые сети вслед за поставщиками снижали собственную наценку», – сказал зампред «Руспродсоюза».

На неделе с 24 по 30 сентября потребительская инфляция в России ускорилась до 0,19%, сообщает Росстат. С начала года цены выросли на 5,72%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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