«Руспродсоюз»: наценка торговых сетей на сливочное масло превышает 70%

Когда поставщик корректирует отпускные цены, он предоставляет в сеть подробный отчет о себестоимости производства, в котором указаны изменения по каждой статье затрат. Более того, производители лишь частично учитывают рост себестоимости в отпускных ценах – обычно на несколько процентов, что позволяет им сохранить свою рентабельность, пояснил Леонов.