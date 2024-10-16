«Руспродсоюз»: наценка торговых сетей на сливочное масло превышает 70%
Наценка торговых сетей на сливочное масло составит более 70%, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.
Причиной увеличения цен Леонов назвал также рост себестоимости производства: увеличение затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику, упаковку. На цены также повлияли рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.
Леонов заявил, что в августе рост цен на сырье составил 10–20% с начала 2024 г., на логистику – 30–35%, упаковку – 10–15%.
На данный момент средние розничные цены на сливочное масло находятся на уровне 1040 руб. за кг, что на 20,4% выше, чем в январе. В оптовом сегменте масло стоит 606 руб. за кг.
Когда поставщик корректирует отпускные цены, он предоставляет в сеть подробный отчет о себестоимости производства, в котором указаны изменения по каждой статье затрат. Более того, производители лишь частично учитывают рост себестоимости в отпускных ценах – обычно на несколько процентов, что позволяет им сохранить свою рентабельность, пояснил Леонов.
«Чтобы цены на полке росли минимально, необходимо, чтобы торговые сети вслед за поставщиками снижали собственную наценку», – сказал зампред «Руспродсоюза».
На неделе с 24 по 30 сентября потребительская инфляция в России ускорилась до 0,19%, сообщает Росстат. С начала года цены выросли на 5,72%.