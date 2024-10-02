Недельная инфляция в России ускорилась до 0,19%

Рост цен среди продовольственных товаров был зафиксирован: на сливочное масло (рост на 1%), сметану (на 0,8%), пастеризованное (на 0,7%) и стерилизованное (на 0,6%) молоко, пшено (на 0,5%), полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,4%), говядину, свинину, творог и хлеб (на 0,3%). Снизились цены на белокочанную капусту (снижение на 3,7%), морковь (на 2,4%), картофель (на 2,1%), столовую свеклу (на 2%), репчатый лук (на 1,7%), яблоки (на 1,1%) и помидоры (на 0,1%).