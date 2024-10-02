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Недельная инфляция в России ускорилась до 0,19%

Ведомости

На неделе с 24 по 30 сентября потребительская инфляция в России ускорилась до 0,19%,  следует из данных Росстата о текущей ценовой ситуации.

С начала сентября цены выросли на 0,43%, с начала года – на 5,72%.

Рост цен среди продовольственных товаров был зафиксирован: на сливочное масло (рост на 1%), сметану (на 0,8%), пастеризованное (на 0,7%) и стерилизованное (на 0,6%) молоко, пшено (на 0,5%), полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,4%), говядину, свинину, творог и хлеб (на 0,3%). Снизились цены на белокочанную капусту (снижение на 3,7%), морковь (на 2,4%), картофель (на 2,1%), столовую свеклу (на 2%), репчатый лук (на 1,7%), яблоки (на 1,1%) и помидоры (на 0,1%).

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, дизельное топливо – «практически не изменились», говорится в материале. 

Как рассказали «Ведомостям» в Минсельхозе, в сельском хозяйстве наблюдается рост производства по большинству направлений. В том числе, на 4,4% увеличился выпуск продуктов питания (мяса и субпродуктов, колбасных изделий, молока и сыров) за восемь месяцев 2024 г.

13 сентября Банк России изменил прогноз по инфляции. По оценкам регулятора, годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отмечает ЦБ. На том же заседании ЦБ увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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