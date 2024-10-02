Недельная инфляция в России ускорилась до 0,19%
На неделе с 24 по 30 сентября потребительская инфляция в России ускорилась до 0,19%, следует из данных Росстата о текущей ценовой ситуации.
С начала сентября цены выросли на 0,43%, с начала года – на 5,72%.
Рост цен среди продовольственных товаров был зафиксирован: на сливочное масло (рост на 1%), сметану (на 0,8%), пастеризованное (на 0,7%) и стерилизованное (на 0,6%) молоко, пшено (на 0,5%), полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,4%), говядину, свинину, творог и хлеб (на 0,3%). Снизились цены на белокочанную капусту (снижение на 3,7%), морковь (на 2,4%), картофель (на 2,1%), столовую свеклу (на 2%), репчатый лук (на 1,7%), яблоки (на 1,1%) и помидоры (на 0,1%).
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, дизельное топливо – «практически не изменились», говорится в материале.
Как рассказали «Ведомостям» в Минсельхозе, в сельском хозяйстве наблюдается рост производства по большинству направлений. В том числе, на 4,4% увеличился выпуск продуктов питания (мяса и субпродуктов, колбасных изделий, молока и сыров) за восемь месяцев 2024 г.
13 сентября Банк России изменил прогноз по инфляции. По оценкам регулятора, годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отмечает ЦБ. На том же заседании ЦБ увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых.