Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ в октябре

25 сентября «Ведомости» со ссылкой на резюме обсуждения ключевой ставки Банка России писали, что ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в России не в полной мере отразилось на динамике цен из‑за временных лагов. Вместе с тем инфляционное давление в июле – августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле». Отмечалось, что инфляция в III квартале 2024 г. складывалась выше ожиданий ЦБ, а высокое ценовое давление стало результатом перегрева, который наблюдался в экономике в первом полугодии 2024 г.