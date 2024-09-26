Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ в октябре
Банк России допускает, что ключевая ставка будет повышена на предстоящем заседании в октябре. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном банковском форуме.
«Мы повысили ставку в сентябре до 19% и не исключаем ее повышения в октябре», – сказала Набиуллина.
Глава регулятора добавила, что ЦБ ставит своей целью достичь целевого уровня по инфляции в 4% к концу 2025 г.
13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Набиуллина отмечала, что кредитные условия работают на замедление инфляции. По ее словам, решения ЦБ привели к охлаждению розничного и той части корпоративного кредита, которые в меньшей степени завязаны на государственный спрос.
25 сентября «Ведомости» со ссылкой на резюме обсуждения ключевой ставки Банка России писали, что ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в России не в полной мере отразилось на динамике цен из‑за временных лагов. Вместе с тем инфляционное давление в июле – августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле». Отмечалось, что инфляция в III квартале 2024 г. складывалась выше ожиданий ЦБ, а высокое ценовое давление стало результатом перегрева, который наблюдался в экономике в первом полугодии 2024 г.