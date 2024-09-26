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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ в октябре

Ведомости

Банк России допускает, что ключевая ставка будет повышена на предстоящем заседании в октябре. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Международном банковском форуме.

«Мы повысили ставку в сентябре до 19% и не исключаем ее повышения в октябре», – сказала Набиуллина.

Глава регулятора добавила, что ЦБ ставит своей целью достичь целевого уровня по инфляции в 4% к концу 2025 г.

13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. Регулятор указывал в своем сообщении, что годовая инфляция по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. По данным ЦБ, рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Набиуллина отмечала, что кредитные условия работают на замедление инфляции. По ее словам, решения ЦБ привели к охлаждению розничного и той части корпоративного кредита, которые в меньшей степени завязаны на государственный спрос.

25 сентября «Ведомости» со ссылкой на резюме обсуждения ключевой ставки Банка России писали, что ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в России не в полной мере отразилось на динамике цен из‑за временных лагов. Вместе с тем инфляционное давление в июле – августе оказалось выше, чем оценивал Банк России на момент принятия решения по ключевой ставке в июле». Отмечалось, что инфляция в III квартале 2024 г. складывалась выше ожиданий ЦБ, а высокое ценовое давление стало результатом перегрева, который наблюдался в экономике в первом полугодии 2024 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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