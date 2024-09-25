ЦБ предупредил о возможных рисках для инфляции из-за бюджетной политики

Доходы и расходы российского бюджета в следующем году вырастут на 20% по сравнению с параметрами, заложенными на 2025 г. в текущем финансовом плане. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина озвучил основные параметры бюджета следующего года. Доходы составят 40,296 трлн руб. (в действующем законе заложены на уровне 33,552 трлн руб.), при этом доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 73% (с 67% в 2024 г.). Расходы, по словам премьер-министра, повысятся до 41,469 трлн руб. с 34,383 трлн руб. в действующем законе. Бюджет запланирован дефицитным на следующие три года: в 2025 г. дефицит составит 0,5%, в 2026 г. – 0,9%, в 2027 г. – 1,1% , сообщил журналистам представитель Минфина 24 сентября.