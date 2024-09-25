ЦБ предупредил о возможных рисках для инфляции из-за бюджетной политики

ЦБ предупредил о возможных рисках для инфляции из-за бюджетной политикиРасширение дефицита бюджета может дополнительно стимулировать рост цен
Бюджетная политика оказывает значительное влияние на спрос в экономике – сильнее всего на нем сказывается размер дефицита и скорость нормализации бюджетной политики. Дополнительное влияние на спрос и инфляцию может оказывать изменение структуры доходов и расходов. Такие выводы вошли в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованное 25 сентября (заседание совета директоров ЦБ состоялось 13 сентября).
По мнению участников обсуждения, увеличение дефицита приведет к большим вложениям в прирост денежных агрегатов (виды денежных средств, отличающиеся уровнем ликвидности), а госсектора – в совокупный спрос. «Поэтому при прочих равных в этом случае для поддержания совокупного спроса на сбалансированной траектории, а инфляции – на цели потребуются более сдержанный рост кредита экономике и, соответственно, более жесткая денежно-кредитная политика», – предупреждает регулятор.
Доходы и расходы российского бюджета в следующем году вырастут на 20% по сравнению с параметрами, заложенными на 2025 г. в текущем финансовом плане. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина озвучил основные параметры бюджета следующего года. Доходы составят 40,296 трлн руб. (в действующем законе заложены на уровне 33,552 трлн руб.), при этом доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 73% (с 67% в 2024 г.). Расходы, по словам премьер-министра, повысятся до 41,469 трлн руб. с 34,383 трлн руб. в действующем законе. Бюджет запланирован дефицитным на следующие три года: в 2025 г. дефицит составит 0,5%, в 2026 г. – 0,9%, в 2027 г. – 1,1% , сообщил журналистам представитель Минфина 24 сентября.
В целом бюджет сформирован исходя из обеспечения структурной сбалансированности и нулевого первичного баланса (то есть расходы не будут превышать установленную бюджетным правилом планку. – «Ведомости»), отметил министр финансов Антон Силуанов. В то же время расходы будут превышать доходы все три года: в 2025 г. дефицит составит 0,5%, в 2026 г. – 0,9%, в 2027 г. – 1,1% , сообщил журналистам представитель Минфина. Источниками финансирования дефицита традиционно будут заимствования (4,8 трлн, 5,1 трлн и 5,3 трлн руб. в 2025–2027 гг.), сообщило министерство.
В ходе последнего заседания совета директоров ЦБ одной из главных тем дискуссии стали причины замедления экономического роста, указано в резюме. Участники обсуждения спорили о том, что преимущественно влияет на охлаждение экономики: ослабление внутреннего спроса или недостаточное предложение. Замедление спроса должно неизбежно приводить к сокращению положительного разрыва выпуска и снижению инфляции, однако значимого замедления роста цен не зафиксировано, подчеркивают участники обсуждения.
Это означает, что начавшееся охлаждение экономики больше связано с факторами на стороне предложения, такими как дефицит трудовых ресурсов, а также выполнение соглашений ОПЕК+, приводящее к сокращению добычи, считают участники обсуждения. Кроме того, на спрос в значительной степени влияют внешнеторговые условия, указано в резюме. Ослабленный внешний спрос на фоне замедления мировой экономики сдерживает рост экспортных доходов, которые сейчас являются основным источником для финансирвания импорта. В сочетании с санкционным давлением этот фактор не дает России нарастить импортные поставки и снижает возможности предложения, отмечается в резюме.
По данным ФТС, положительное сальдо внешней торговли в первом полугодии 2024 г. выросло на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло $76,7 млрд. Экспорт в январе – июле в годовом выражении снизился на 0,4% до $207,1 млрд (-0,4%), импорт – до $130,4 млрд (-8,1%), следует из статистики таможенного ведомства.
В итоговой части обсуждения члены совета директоров ЦБ пришли к выводу, что превалирование проинфляционных рисков и низкие темпы замедления роста, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия, говорят о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП. Регулятор не исключает, что ключевая ставка может быть повышена уже на следующем заседании.