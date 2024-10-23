Росгвардия заявила о предотвращении захода ДРГ в один из лесов Курской области
Спецназ Росгвардии предотвратил заход диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в один из лесов Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Неизвестное транспортное средство, перемещающееся в зоне проведения контртеррористической операции (КТО), было обнаружено спецназом Росгвардии при помощи беспилотного летательного аппарата.
«Оператор БПЛА отслеживал автомобиль ДРГ на протяжении всего маршрута до определенной противником точки спешивания. Удар по диверсионно-разведывательной группе был нанесен при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен», – заявили в Росгвардии.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам» от 14 октября рассказала, что из региона эвакуировались 112 337 человек.