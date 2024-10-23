Росгвардия заявила о предотвращении захода ДРГ в один из лесов Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам» от 14 октября рассказала, что из региона эвакуировались 112 337 человек.