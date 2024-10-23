На Украине уволили главу беспилотных войск Романа Гладкого
Главу сил беспилотных систем (СБС) вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Гладкого уволили с занимаемой должности, сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на штаб-сержанта командования СБС Александра Ярмака.
Ярмак не сообщил, кого назначили вместо Гладкого, но подчеркнул, что о новом начальнике «хорошо отзывались в волонтерских движениях». Штаб-сержант также отметил, что «проблема (с назначением и увольнением) не заключалась в самом Гладком», а была связана с системой назначения начальников в ВСУ. По мнению Ярмака, на руководящие должности в украинской армии приходят не талантливые руководители, а «пересидевшие остальных».
4 сентября генштаб Украины сообщил о временном отстранении Гладкого в связи с расследованием его деятельности. Украинская армия объявила о назначении Гладкого в конце августа. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что военный – «выходец из Крыма», у которого нет опыта работы с беспилотниками, добавив, что Гладкий был подозреваемым в госизмене и коррупции. В Раде попросили Службу безопасности Украины проверить Гладкого на предмет связей с Россией.
30 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Затем генштаб украинской армии сообщил, что на должность Олещука будет назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко в качестве временно исполняющего обязанности командующего воздушными силами ВСУ.