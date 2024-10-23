На Украине уволили главу беспилотных войск Романа Гладкого

Ярмак не сообщил, кого назначили вместо Гладкого, но подчеркнул, что о новом начальнике «хорошо отзывались в волонтерских движениях». Штаб-сержант также отметил, что «проблема (с назначением и увольнением) не заключалась в самом Гладком», а была связана с системой назначения начальников в ВСУ. По мнению Ярмака, на руководящие должности в украинской армии приходят не талантливые руководители, а «пересидевшие остальных».