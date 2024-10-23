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На Украине уволили главу беспилотных войск Романа Гладкого

Ведомости

Главу сил беспилотных систем (СБС) вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Гладкого уволили с занимаемой должности, сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на штаб-сержанта командования СБС Александра Ярмака.

Ярмак не сообщил, кого назначили вместо Гладкого, но подчеркнул, что о новом начальнике «хорошо отзывались в волонтерских движениях». Штаб-сержант также отметил, что «проблема (с назначением и увольнением) не заключалась в самом Гладком», а была связана с системой назначения начальников в ВСУ. По мнению Ярмака, на руководящие должности в украинской армии приходят не талантливые руководители, а «пересидевшие остальных».

4 сентября генштаб Украины сообщил о временном отстранении Гладкого в связи с расследованием его деятельности. Украинская армия объявила о назначении Гладкого в конце августа. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что военный – «выходец из Крыма», у которого нет опыта работы с беспилотниками, добавив, что Гладкий был подозреваемым в госизмене и коррупции. В Раде попросили Службу безопасности Украины проверить Гладкого на предмет связей с Россией.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Затем генштаб украинской армии сообщил, что на должность Олещука будет назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко в качестве временно исполняющего обязанности командующего воздушными силами ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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