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Путин ознакомился с символической купюрой БРИКС на саммите в Казани

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Президент России Владимир Путин ознакомился с символической купюрой БРИКС в ходе саммита в Казани, пишут «РИА Новости».

«Это кто-то из наших – то ли из Торгово-промышленной палаты, то ли еще кто-то – они напечатали такую квазиденьгу», – объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о купюре.

По словам Пескова, купюра «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС».

Ранее сообщалось, что объединение БРИКС изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Это следует из декларации саммита в Казани.

Кроме того, страны – участницы объединения поручат министрам финансов и управляющим центральными банками «должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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