Путин ознакомился с символической купюрой БРИКС на саммите в Казани
Президент России Владимир Путин ознакомился с символической купюрой БРИКС в ходе саммита в Казани, пишут «РИА Новости».
«Это кто-то из наших – то ли из Торгово-промышленной палаты, то ли еще кто-то – они напечатали такую квазиденьгу», – объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о купюре.
По словам Пескова, купюра «символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС».
Ранее сообщалось, что объединение БРИКС изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Это следует из декларации саммита в Казани.
Кроме того, страны – участницы объединения поручат министрам финансов и управляющим центральными банками «должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ».