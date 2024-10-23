БРИКС изучит вопрос создания расчетно-депозитарной инфраструктуры
Объединение БРИКС изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, следует из декларации саммита в Казани.
«Мы признаем важность изучения возможности сопряжения инфраструктуры финансовых рынков стран БРИКС. Мы договорились обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear», – говорится в документе.
Инициатива дополняет существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе, уточняется в декларации.
Кроме того, страны – участницы объединения поручают министрам финансов и управляющим центральными банками «должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ».
О принятии итоговой декларации саммита БРИКС объявил президент России Владимир Путин 23 октября. По его словам, совместными усилиями удалось достичь прогресса на трех ключевых направлениях: политике и безопасности, экономике и финансах, а также культурных и гуманитарных контактах.
11 октября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страны БРИКС аккуратно подходят к российским инициативам по международным расчетам, поскольку не сталкивались с санкциями. Отвечая на вопрос «Ведомостей» о депозитарной системе BRICS Clear, Силуанов заявил, что эти институты необходимы для учета бумаг, торговли бумагами и для инвестиционной активности.
За день до этого, 10 октября, Силуанов в интервью RT Arabic сообщил, что Минфин России уже ведет работу над созданием депозитарной системы BRICS Clear. 18 октября президент России на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что государства – участники объединения рассматривают возможность создания новой финансовой системы. По словам президента, это необходимо во избежание ограничений со стороны других стран. Он уточнил, что речь идет о создании аналога SWIFT.