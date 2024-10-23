БРИКС изучит вопрос создания расчетно-депозитарной инфраструктуры

За день до этого, 10 октября, Силуанов в интервью RT Arabic сообщил, что Минфин России уже ведет работу над созданием депозитарной системы BRICS Clear. 18 октября президент России на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что государства – участники объединения рассматривают возможность создания новой финансовой системы. По словам президента, это необходимо во избежание ограничений со стороны других стран. Он уточнил, что речь идет о создании аналога SWIFT.