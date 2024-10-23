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БРИКС изучит вопрос создания расчетно-депозитарной инфраструктуры

Ведомости

Объединение БРИКС изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear, следует из декларации саммита в Казани.

«Мы признаем важность изучения возможности сопряжения инфраструктуры финансовых рынков стран БРИКС. Мы договорились обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear», – говорится в документе.

Инициатива дополняет существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе, уточняется в декларации.

Кроме того, страны – участницы объединения поручают министрам финансов и управляющим центральными банками «должным образом продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ».

О принятии итоговой декларации саммита БРИКС объявил президент России Владимир Путин 23 октября. По его словам, совместными усилиями удалось достичь прогресса на трех ключевых направлениях: политике и безопасности, экономике и финансах, а также культурных и гуманитарных контактах.

11 октября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страны БРИКС аккуратно подходят к российским инициативам по международным расчетам, поскольку не сталкивались с санкциями. Отвечая на вопрос «Ведомостей» о депозитарной системе BRICS Clear, Силуанов заявил, что эти институты необходимы для учета бумаг, торговли бумагами и для инвестиционной активности.

За день до этого, 10 октября, Силуанов в интервью RT Arabic сообщил, что Минфин России уже ведет работу над созданием депозитарной системы BRICS Clear. 18 октября президент России на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что государства – участники объединения рассматривают возможность создания новой финансовой системы. По словам президента, это необходимо во избежание ограничений со стороны других стран. Он уточнил, что речь идет о создании аналога SWIFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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