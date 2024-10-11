Силуанов: страны БРИКС аккуратно подходят к инициативам России по расчетам
Страны – члены объединения БРИКС аккуратно подходят к российским инициативам по международным расчетам, поскольку не сталкивались с санкциями, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает корреспондент «Ведомостей».
«Многие из них [стран БРИКС] очень аккуратно подходят к нашим инициативам, поскольку не сталкивались с какими-то внешними ограничениями, внешними препятствиями для расчетов», – сказал министр журалистам в кулуарах после второй встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
Отвечая на вопрос «Ведомостей» о депозитарной системе BRICS Clear, Силуанов заявил, что эти институты необходимы для учета бумаг, торговли бумагами и для инвестиционной активности.
10 октября Силуанов в интервью RT Arabic сообщил, что Минфин России ведет работу над созданием депозитарной системы BRICS Clear. Министр говорил, что система основывается на технологии распределенного реестра.
«Мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе, но чье использование ограничено для России и ряда других стран», – отметил он.
Банк России в своем сентябрьском обзоре «Региональная экономика» отмечал, что каждая четвертая компания-экспортер в июле столкнулась с трудностями при расчетах с иностранными контрагентами. Основными проблемами стали блокировка платежей, их возврат, а также долгие сроки зачисления средств. Около половины представителей бизнеса указывали, что во II квартале 2024 г. положение дел ухудшилось по сравнению с ситуацией в начале года.