Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Силуанов: страны БРИКС аккуратно подходят к инициативам России по расчетам

Ведомости

Страны – члены объединения БРИКС аккуратно подходят к российским инициативам по международным расчетам, поскольку не сталкивались с санкциями, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает корреспондент «Ведомостей».

«Многие из них [стран БРИКС] очень аккуратно подходят к нашим инициативам, поскольку не сталкивались с какими-то внешними ограничениями, внешними препятствиями для расчетов», – сказал министр журалистам в кулуарах после второй встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.

Отвечая на вопрос «Ведомостей» о депозитарной системе BRICS Clear, Силуанов заявил, что эти институты необходимы для учета бумаг, торговли бумагами и для инвестиционной активности.

10 октября Силуанов в интервью RT Arabic сообщил, что Минфин России ведет работу над созданием депозитарной системы BRICS Clear. Министр говорил, что система основывается на технологии распределенного реестра.

«Мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе, но чье использование ограничено для России и ряда других стран», – отметил он.

Банк России в своем сентябрьском обзоре «Региональная экономика» отмечал, что каждая четвертая компания-экспортер в июле столкнулась с трудностями при расчетах с иностранными контрагентами. Основными проблемами стали блокировка платежей, их возврат, а также долгие сроки зачисления средств. Около половины представителей бизнеса указывали, что во II квартале 2024 г. положение дел ухудшилось по сравнению с ситуацией в начале года.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных