Силуанов: страны БРИКС аккуратно подходят к инициативам России по расчетам

Банк России в своем сентябрьском обзоре «Региональная экономика» отмечал, что каждая четвертая компания-экспортер в июле столкнулась с трудностями при расчетах с иностранными контрагентами. Основными проблемами стали блокировка платежей, их возврат, а также долгие сроки зачисления средств. Около половины представителей бизнеса указывали, что во II квартале 2024 г. положение дел ухудшилось по сравнению с ситуацией в начале года.