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Проблемы с расчетами стали причиной обмана импортеров из Китая

Мошенники под видом посредников выманивают десятки миллионов на оплату товаров
Яков Тимаков
Дмитрий Гринкевич
Так называемый Серебряный пляж в Хойчжоу – район концентрации русскоговорящих, которые предлагают финансовые и юридические услуги, но среди них часто попадаются и авантюристы, отмечают эксперты/ The Silver Beach Country Garden Apartment / booking.com

Распространение посреднических схем платежей в Китай привело на этот рынок мошенников. О появлении большого количества компаний, которые вводят бизнесменов в заблуждение, представляясь агентами по расчетам с резидентами КНР, «Ведомостям» рассказали несколько предпринимателей, об учащении таких случаев сообщили также в деловых объединениях. В основном мошенники предлагают компаниям, у которых возникли сложности с оплатой импорта, услугу перевода средств китайскому поставщику со своего, якобы абсолютно чистого с точки зрения санкций, счета в местном банке. Импортер предполагает, что перечислит деньги на счет агента – в российском или зарубежном банке, а тот, в свою очередь, оплатит товар самостоятельно из китайских средств.

По словам бизнесмена из Ижевска, импортирующего из КНР станки, несколько его знакомых столкнулись с обманом при попытке перечислить оплату товара китайскому поставщику через посредников. «Был случай, когда компания потеряла более 50 млн руб. – именно такой минимальный размер платежа требовал мошенник для якобы оплаты товара», – рассказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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