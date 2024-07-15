Проблемы с расчетами стали причиной обмана импортеров из Китая

Проблемы с расчетами стали причиной обмана импортеров из КитаяМошенники под видом посредников выманивают десятки миллионов на оплату товаров
Распространение посреднических схем платежей в Китай привело на этот рынок мошенников. О появлении большого количества компаний, которые вводят бизнесменов в заблуждение, представляясь агентами по расчетам с резидентами КНР, «Ведомостям» рассказали несколько предпринимателей, об учащении таких случаев сообщили также в деловых объединениях. В основном мошенники предлагают компаниям, у которых возникли сложности с оплатой импорта, услугу перевода средств китайскому поставщику со своего, якобы абсолютно чистого с точки зрения санкций, счета в местном банке. Импортер предполагает, что перечислит деньги на счет агента – в российском или зарубежном банке, а тот, в свою очередь, оплатит товар самостоятельно из китайских средств.
По словам бизнесмена из Ижевска, импортирующего из КНР станки, несколько его знакомых столкнулись с обманом при попытке перечислить оплату товара китайскому поставщику через посредников. «Был случай, когда компания потеряла более 50 млн руб. – именно такой минимальный размер платежа требовал мошенник для якобы оплаты товара», – рассказал он.