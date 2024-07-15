Проблемы с расчетами стали причиной обмана импортеров из Китая

Распространение посреднических схем платежей в Китай привело на этот рынок мошенников. О появлении большого количества компаний, которые вводят бизнесменов в заблуждение, представляясь агентами по расчетам с резидентами КНР, «Ведомостям» рассказали несколько предпринимателей, об учащении таких случаев сообщили также в деловых объединениях. В основном мошенники предлагают компаниям, у которых возникли сложности с оплатой импорта, услугу перевода средств китайскому поставщику со своего, якобы абсолютно чистого с точки зрения санкций, счета в местном банке. Импортер предполагает, что перечислит деньги на счет агента – в российском или зарубежном банке, а тот, в свою очередь, оплатит товар самостоятельно из китайских средств.