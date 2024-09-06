ЦБ рассказал о трудностях экспортеров при проведении расчетов

Торговые расчеты между Россией и Китаем переместились из крупнейших банков КНР сначала на средний, а теперь уже на низший, «уездный», уровень, говорил предправления «МСП банка» Иван Подберезняк в ходе Восточного экономического форума. Сейчас происходит трансформация российско-китайских расчетов, которая сводится к смене банков-корреспондентов и их географии, это связано с санкционными рисками для крупных кредитных организаций, писали «Ведомости» 3 сентября. Доля отказов в платежах через банки Центральной Азии в июле выросла до 30%, писал РБК со ссылкой на транспортные компании ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade. Проблема наблюдается с банками Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Средний срок проведения платежей с этими государствами увеличился до двух недель, примерно на 15% в июле по сравнению с июнем.