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ЦБ рассказал о трудностях экспортеров при проведении расчетов

Четверть компаний сталкиваются с проблемами с оплатой за поставки
Яков Тимаков
Анастасия Бойко
CFOTO / NurPhoto

Каждая четвертая компания-экспортер в июле столкнулась с трудностями при расчетах с иностранными контрагентами. Такие результаты собственного мониторинга Банк России включил в обзор «Региональная экономика». Основными проблемами, согласно ответам респондентов, стали блокировка платежей, их возврат, а также долгие сроки зачисления средств. При этом около половины представителей бизнеса указывают, что во II квартале положение дел ухудшилось, если сравнивать его с ситуацией в начале года. Чаще всего о проблемах с расчетами сообщали предприятия химической промышленности, производители машин и оборудования.

Торговые расчеты между Россией и Китаем переместились из крупнейших банков КНР сначала на средний, а теперь уже на низший, «уездный», уровень, говорил предправления «МСП банка» Иван Подберезняк в ходе Восточного экономического форума. Сейчас происходит трансформация российско-китайских расчетов, которая сводится к смене банков-корреспондентов и их географии, это связано с санкционными рисками для крупных кредитных организаций, писали «Ведомости» 3 сентября. Доля отказов в платежах через банки Центральной Азии в июле выросла до 30%, писал РБК со ссылкой на транспортные компании ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade. Проблема наблюдается с банками Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Средний срок проведения платежей с этими государствами увеличился до двух недель, примерно на 15% в июле по сравнению с июнем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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