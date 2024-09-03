Российские расчеты с Китаем переместились из крупных банков на «уездный» уровень

По мере ужесточения санкционного давления торговые расчеты между Россией и Китаем переместились из крупнейших банков КНР сначала на средний, а теперь уже на низший, «уездный», уровень, заявил предправления «МСП банка» Иван Подберезняк в ходе Восточного экономического форума. Экзотикой для отечественного бизнеса уже перестали быть банки из граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, в частности городов Суйфэньхэ и Хэйхэ, рассказал банкир. Платежи так и будут ходить «вот этими маленькими лазейками», пока не будет политической воли по обеим сторонам границы, чтобы деньги перемещались свободно, считает Подберезняк.