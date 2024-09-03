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Российские расчеты с Китаем переместились из крупных банков на «уездный» уровень

Это связано с ужесточением санкционного давления Запада, говорят эксперты
Артем Кульша
Из-за санкционного давления российские банки вынуждены переходить от китайских игроков из топ-30, к которым привыкли, к мелким/ NurPhoto via AFP

По мере ужесточения санкционного давления торговые расчеты между Россией и Китаем переместились из крупнейших банков КНР сначала на средний, а теперь уже на низший, «уездный», уровень, заявил предправления «МСП банка» Иван Подберезняк в ходе Восточного экономического форума. Экзотикой для отечественного бизнеса уже перестали быть банки из граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, в частности городов Суйфэньхэ и Хэйхэ, рассказал банкир. Платежи так и будут ходить «вот этими маленькими лазейками», пока не будет политической воли по обеим сторонам границы, чтобы деньги перемещались свободно, считает Подберезняк.

Малые и средние отечественные банки все активнее открывают корреспондентские счетах в банках Суйфэньхэ, в том числе рублевые, знает собеседник «Ведомостей», близкий к теме международных расчетов. В этом небольшом приграничном городе с 2015 г. власти КНР в качестве эксперимента разрешили свободное хождение российского рубля наравне с юанем. По словам собеседника, на счета в местных банках российские кредитные организации переводят юани или рубли, за которые покупают китайскую валюту и рассчитываются ею по всему континентальному Китаю через трансграничную китайскую платежную систему CIPS. Отдельные банки даже рассматривают возможность открыть свои филиалы в Суйфэньхэ, знает источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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